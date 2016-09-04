Премьер Италии полностью удовлетворен первой сессией на саммите G20

Источник: двое боевиков уничтожены в зоне КТО в Дагестане, погиб один из силовиковПроисшествия 4 сентября, 19:28
Футболист ЦСКА Фернандес вернется к тренировкам во вторник и сможет сыграть с "Тереком"Спорт 4 сентября, 19:23
Песков рассказал подробности переговоров Путина с новым премьером ВеликобританииПолитика 4 сентября, 19:19
Четыре чемпионки ОИ по гандболу не получили вовремя удостоверения ЗМС из-за бюрократииСпорт 4 сентября, 19:04
Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в ЕкатеринбургеПроисшествия 4 сентября, 18:36
Обама: разруха и коллапс в Китае создадут угрозу для всего мираМеждународная панорама 4 сентября, 18:31
Семин: футболист "Локомотива" Тарасов пропустит минимум месяц из-за травмы коленаСпорт 4 сентября, 18:16
Началась встреча Путина и Олланда "на полях" саммита G20, главная тема - УкраинаПолитика 4 сентября, 18:11
В одном из зданий телеканала "Интер" в Киеве произошел пожарПроисшествия 4 сентября, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Маттео Ренци выразил глубокое удовлетворение первым днем работы саммита "двадцатки". Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции для итальянских журналистов по завершении первой пленарной сессии G20.
"Сегодня здесь обсуждались темы экономического роста, отказа от строгой экономии, необходимости инвестиций. Я очень-очень удовлетворен, потому что на все эти темы мы говорим давно и Италии нравится такая постановка вопроса", - сказал Ренци.
По его мнению, саммит "двадцатки" это "не простая риторика". "Этот саммит, в отличие от некоторых других международных встреч, которые я называть не буду, является полезной небанальной встречей", - считает итальянский премьер, который в третий раз участвует во встречах лидеров G20.
Он напомнил, что в австралийском Брисбене в 2014 году впервые прозвучал тезис об экономическом росте. "Здесь могут быть подняты новые темы. Например, мы впервые сейчас говорим о равенстве", - сказал Ренци.
Итальянский премьер также отметил впечатляющий прием, оказанный мировым лидерам китайской стороной.
Саммит завершит свою работу 5 сентября. Ожидается, что после церемонии закрытия председатель КНР Си Цзиньпин встретится с журналистами и сообщит об основных итогах встречи G20. Она стала рекордной по количеству развивающихся стран, принимающих в ней участие. По приглашению Пекина в Ханчжоу прибыли и лидеры Казахстана, Египта и Испании, в числе гостей также представители стран, председательствующих в настоящее время в различных международных организациях и форумах, в том числе Лаоса (председатель АСЕАН) и Чада (Африканский союз).
Также Ренци заявил, что надеется на принятие важных решений по миграционной политике на саммите ЕС в октябре.
"Я надеюсь, что на саммите в октябре будут сделаны важные шаги вперед (по миграционному вопросу). Брюссель должен согласиться с механизмом осуществления экспатриации тех, кто не имеет право на убежище, на общеевропейском уровне", - сказал Ренци.
Он отметил, что, несмотря на большое число прибывших в Италию нелегалов в последние дни по морю, общая статистика по такой миграции сопоставима с прошлогодней. Кроме того, Ренци сказал, что число прибывающих на Апеннины мигрантов несравнимо с количеством беженцев, которых принимают в других странах, включая Германию.
"Мы должны спасать жизни людей, это - моральная обязанность, и Италия со своей стороны делает все, но мы не можем принимать всех", - подчеркнул Ренци.