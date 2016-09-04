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Премьер Италии полностью удовлетворен первой сессией на саммите G20

Международная панорама
4 сентября, 19:16 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
"Этот саммит, в отличие от некоторых других международных встреч, которые я называть не буду, является полезной небанальной встречей", - заявил Маттео Ренци
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Маттео Ренци выразил глубокое удовлетворение первым днем работы саммита "двадцатки". Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции для итальянских журналистов по завершении первой пленарной сессии G20.

"Сегодня здесь обсуждались темы экономического роста, отказа от строгой экономии, необходимости инвестиций. Я очень-очень удовлетворен, потому что на все эти темы мы говорим давно и Италии нравится такая постановка вопроса", - сказал Ренци.

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По его мнению, саммит "двадцатки" это "не простая риторика". "Этот саммит, в отличие от некоторых других международных встреч, которые я называть не буду, является полезной небанальной встречей", - считает итальянский премьер, который в третий раз участвует во встречах лидеров G20.

Он напомнил, что в австралийском Брисбене в 2014 году впервые прозвучал тезис об экономическом росте. "Здесь могут быть подняты новые темы. Например, мы впервые сейчас говорим о равенстве", - сказал Ренци.

Итальянский премьер также отметил впечатляющий прием, оказанный мировым лидерам китайской стороной.

Саммит завершит свою работу 5 сентября. Ожидается, что после церемонии закрытия председатель КНР Си Цзиньпин встретится с журналистами и сообщит об основных итогах встречи G20. Она стала рекордной по количеству развивающихся стран, принимающих в ней участие. По приглашению Пекина в Ханчжоу прибыли и лидеры Казахстана, Египта и Испании, в числе гостей также представители стран, председательствующих в настоящее время в различных международных организациях и форумах, в том числе Лаоса (председатель АСЕАН) и Чада (Африканский союз).

Принятие важных решений по миграции

Также Ренци заявил, что надеется на принятие важных решений по миграционной политике на саммите ЕС в октябре. 

"Я надеюсь, что на саммите в октябре будут сделаны важные шаги вперед (по миграционному вопросу). Брюссель должен согласиться с механизмом осуществления экспатриации тех, кто не имеет право на убежище, на общеевропейском уровне", - сказал Ренци.

Он отметил, что, несмотря на большое число прибывших в Италию нелегалов в последние дни по морю, общая статистика по такой миграции сопоставима с прошлогодней. Кроме того, Ренци сказал, что число прибывающих на Апеннины мигрантов несравнимо с количеством беженцев, которых принимают в других странах, включая Германию.

"Мы должны спасать жизни людей, это - моральная обязанность, и Италия со своей стороны делает все, но мы не можем принимать всех", - подчеркнул Ренци.

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