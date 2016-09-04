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СМИ: сирийские войска вернули под контроль военные училища на юге Алеппо

Международная панорама
4 сентября, 19:47 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
"Противник несет большие потери и отступает в направлении пригородов Хан-Тоуман и Маарата. По его колоннам наносит удары авиация", - заявил представитель командования ВС Сирии
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БЕЙРУТ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Элитные части сирийской армии овладели в воскресенье комплексом военных училищ на юге Алеппо и выбили оттуда остатки бандформирований. Об этом сообщил телеканалу "Сурия" представитель командования ВС Сирии.

"Противник несет большие потери и отступает в направлении пригородов Хан-Тоуман и Маарата. По его колоннам наносит удары авиация", - заявил представитель ВС.

Боевики вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх" в начале августа блокировали южные подступы к Алеппо, захватив предместье Рамуса и военные колледжи, служившие передовой линией обороны правительственных сил.

Сирийские войска и отряды ополченцев вели с бандформированиями ожесточенные бои. Обе стороны несли значительные потери.

Боевикам удалось прорваться в восточные районы Алеппо, осажденные войсками. После воскресной контратаки сирийская армия вернула полностью под контроль южные окраины и перекрыла коридор через Рамусу на восток города.

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