Военная разведка США включилась в перебранку с КНР по поводу оказанного Обаме приема

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый оборот приняли препирательства между должностными лицами США и КНР, связанные с технической организацией визита президента Барака Обамы в Ханчжоу (Китай), где проходит саммит "Группы двадцати" (G20). В ставшую достоянием гласности перебранку по этому поводу вклинилась военная разведка США.

"Высокий класс" и "приносим извинения"

Комментируя оказанный в Ханчжоу американскому лидеру и его делегации прием, который сопровождающая Обаму пресса сочла довольно прохладным, Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США в своем официальном микроблоге на сайте Twitter разместило несколько часов назад короткую саркастическую запись: "Как всегда, высокий класс, Китай". Здесь же содержалась ссылка на материал в газете The New York Times о перебранках на повышенных тонах между американскими и китайскими чиновниками в ходе визита нынешней поездки Обамы.

Однако, по всей видимости, размещение этой оскорбительной для Китая записи стало проявлением самодеятельности какого-то сотрудника (или сотрудников) РУМО, отвечающих за присутствие своего ведомства в социальных сетях. Красноречивым подтверждением данного вывода стало то, что вскоре упомянутый твит РУМО, уже привлекший внимание общественности, был удален. Вместо него появилась другая запись: "Ранее сегодня через этот аккаунт (учетную запись) был по ошибке размещен твит о новостном материале, не отражающий взгляды РУМО. Приносим извинения".

Earlier today, a tweet regarding a news article was mistakenly posted from this account & does not represent the views of DIA. We apologize. — DIA (@DefenseIntel) 4 сентября 2016 г.

Споры гостей и хозяев в Ханчжоу

В Ханчжоу между принимающей стороной и американскими гостями в субботу был зафиксирован целый ряд перебранок на повышенных тонах, связанных прежде всего с обеспечением освещения в прессе визита Обамы.

Согласно отчету корреспондента газеты The Wall Street Journal Кэрол Ли из пресс-пула Белого дома, первый "небольшой хаос" возник прямо на взлетно-посадочной полосе аэропорта, в который прибыл "бортом номер один ВВС США" американский лидер. "Член китайской делегации", встречавшей Обаму, "кричал на персонал Белого дома" с момента выхода журналистов на посадочную полосу, желая, "чтобы пул удалился", пишет Ли. По ее свидетельству, в перепалку включились в том числе помощник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс и один из ее заместителей - Бен Родс, который является ключевым внешнеполитическим советником Обамы.

Поскольку градус дискуссии нарастал, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам Секретной службы США, которая занимается прежде всего охраной главы американской администрации. Находившиеся на месте событий журналисты слышали, в частности, как представитель китайской стороны, настаивавший на отъезде пресс-пула Белого дома, гневно говорил на английском языке своим американским коллегам в ответ на их требования: "Это наша страна, это наш аэропорт". Вся эта сцена разыгралась без присутствия Обамы, он в тот момент еще находился в салоне самолета. Райс впоследствии заявила американским репортерам, что принимающая сторона "предприняла действия, которые не ожидались" во время прибытия Обамы, передал другой участник пресс-пула Белого дома - корреспондент газеты The Washington Post Уильям Уэн.

При этом китайская сторона не подала трап к двери на верхнем ярусе президентского самолета Boeing 747, и Обама покинул самолет через дверь на нижнем уровне. Обычно через нее президент США выходил из своего авиалайнера в условиях угроз безопасности, к примеру, при прежних визитах в Афганистан и Ирак.

Как отметил Уэн, разногласия продолжились в резиденции, где Обама и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры перед открытием саммита "двадцатки". По наблюдению средств массовой информации США, серьезные споры шли, к примеру, с сотрудниками служб безопасности КНР, размещенными на этом объекте. Противоречия якобы чуть не вылились в рукоприкладство, причем между китайской охраной и их коллегами-соотечественниками из других правительственных ведомств, помогавшими американской делегации. Назревавшую драку удалось будто бы предотвратить едва ли не в самый последний момент благодаря вмешательству сотрудника МИД КНР и представителя Белого дома.

В самой резиденции китайская сторона, согласно имеющейся информации, допустила в зал, где шла встреча Барака Обамы и Си Цзиньпина, только десять американских журналистов. Белый дом выражал по этому поводу недовольство и хотел, чтобы это число увеличили, но своего не добился, информировал Уэн. Наконец, добавил он, долгие и утомившие обе стороны споры произошли при обсуждении вопроса о том, сколько журналистов из США будет участвовать в освещении совместной прогулки Барака Обамы и Си Цзиньпина по завершении их двусторонних переговоров.

Реакция Обамы

Выступая на совместной с премьером Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции, хозяин Белого дома отметил, что коллизии такого рода, связанные с "безопасностью и доступом прессы", - это далеко не редкость. "Справедливости ради следует сказать, что когда (иностранные) делегации прибывают в США, порой возникают вопросы насчет наших (американских) процедур обеспечения безопасности и протоколов, которыми они (гости) раздражены, но о которых не всегда сообщается", - признал Обама. Впрочем, заявил он, в случае с данной поездкой, "возможно, швы проглядывают чуть больше обычного - в плане идущих за кулисами переговоров и "перетягивания каната".

G20. Хроника работы саммита