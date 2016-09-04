Три министра Польши намерены срочно выехать в Лондон из-за нападений на поляков

ВАРШАВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Главы министерств иностранных дел, юстиции и внутренних дел Польши намерены в ближайшее время выехать в Лондон из-за серии нападений на поляков в Великобритании. Об этом сообщил в воскресенье МИД республики.

"В связи с инцидентами, которые произошли в последнее время и которые были направлены против польских граждан в Великобритании, планируется экстренный выезд в Лондон министра иностранных дел Витольда Ващиковского, юстиции Збигнева Зебро и министра внутренних дел и администрации Мариуша Блащака", - пояснил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Рафал Собчак.

Представитель МИД подтвердил, что в воскресенье ночью в британском городе Харлоу на востоке страны было совершено нападение на двух поляков. Их избили. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Неделю назад также в Харлоу группа молодых людей напала на двоих поляков средних лет. В результате произошедшей стычки один из них скончался. Полиция расследует, что стало причиной произошедшего - обычное хулиганство или межнациональная ненависть.