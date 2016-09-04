Обама: Трамп не смог добиться поддержки большинства американцев

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу не удалось завоевать поддержку большинства американского народа. Его сторонники - это лишь люди, которые оказались за бортом и встревожены состоянием экономики страны. Такое мнение высказал президент Барак Обама в переданном интервью телекомпании CNN.

"Испокон веков в США существует традиция иммиграции, включения (в общество) и разнообразия. Но люди хотят принадлежать к тому, что они называют подлинной Америкой. Людей беспокоят аутсайдеры, способные все испортить и взбаламутить", - признал президент, напомнив, что с начала формирования США такое отношение испытывали на себе ирландцы, выходцы из стран Северной, Южной Европы, потом китайцы, а сейчас - родившиеся в Латинской Америке и мусульмане.

"В долгосрочном плане все они ассимилируются и получают конкретную пользу от жизни в этой невероятной стране, где о патриотизме судят не по цвету кожи, фамилии или вероисповеданию, а по верности убеждениям, принципам и ценностям", - утверждал Обама. "Не думаю, что все это изменится только из-за того, что Трампу уделяют чуть больше внимания", - полагает глава государства.

По его словам, республиканец "импонирует отдельным группам людей, которые встревожены определенными демографическими и социальными процессами, а также вполне обоснованно обеспокоены состоянием экономики". "Но это не большинство американского народа. Если поговорить с молодежью, то она полностью отвергает его (Трампа) идеи", - заключил Обама.

Согласно опубликованным в пятницу результатам общенационального опроса, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters, Трамп впервые с июля этого года опередил по популярности среди избирателей демократа Хиллари Клинтон. За республиканца на выборах в ноябре этого года в среднем готовы отдать голоса 40% опрошенных, Клинтон намереваются поддержать 39% респондентов. Остальные участники опроса дали иной ответ.

В этом году Клинтон, по оценкам Ipsos и Reuters, практически постоянно опережала Трампа по популярности. Вырваться вперед республиканцу удавалось лишь дважды и на очень непродолжительное время. В первый раз это произошло в мае этого года, когда миллиардер одержал верх над своими соперниками по гонке из числа однопартийцев, во второй - в конце июля, после национального съезда партии, по итогам которого Трамп стал официальным кандидатом от республиканцев в президенты, позже Клинтон вернула себе первенство.

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