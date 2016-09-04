Украинская оппозиция сравнила поджог "Интера" с действиями фашистов

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КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул сравнил поступок злоумышленников, которые устроили пожар в редакции телеканала "Интер", с действиями фашистов в Германии и Италии.
"Горит "Интер". Фашисты в Германии и Италии жгли книги и взрывали радиостанции. Их достойные воспитанники, а копии всегда хотят быть жестче и циничней оригинала, жгут телеканалы. В их понимании "Украина - это Европа" - такая себе Германия с 1932 по 1945 годы", - приводит заявление политика пресс-служба партии
Вилкул потребовал от правоохранительных органов страны "наказать преступников, которые поставили под угрозу жизнь работников телеканала". "Поджег национального телеканала, который не боится говорить правду о событиях в нашей стране - это очередной пример давления на свободу слова. К осуждению таких действий должны присоединиться и международные организации", - подчеркнул депутат.
Ранее у здания телеканала "Интер" на улице Щусева в Киеве около 20 человек в камуфляже установили туристические палатки и начали скандировать лозунги, суть которых сводилась к обвинению сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. После этого они подожгли автомобильные покрышки у центрального входа. Одновременно примерно 15 злоумышленников прорвались в помещения редакции, где подожгли имущество телеканала.
Во время инцидента, по предварительным данным, пострадала одна из сотрудниц, у оператора "Интера" отобрали видеокамеру.
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что полиция задержала шестерых подозреваемых. По его словам, есть основания для открытия дел по статьям о хулиганстве и умышленной порче имущества. "Может быть, это была провокация, а может и сами сотрудники "Интера" это сделали", - добавил он.