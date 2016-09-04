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Башар Асад: экстремистская идеология питает терроризм на Ближнем Востоке и в Европе

Международная панорама
4 сентября, 20:21 UTC+3 ¶ БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
По мнению президента Сирии, необходимо идеологическое противодействие терроризму
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БЕЙРУТ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент САР Башар Асад предупредил "об угрозе распространения экстремистской идеологии, питающей терроризм на Ближнем Востоке и в Западной Европе". Как сообщило информационное агентство SANA, на встрече в Дамаске с британской парламентской делегацией он указал "на опасное проникновение в арабские и европейские общества идей религиозной нетерпимости".

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"Экстремистская доктрина является основой для действий террористов, которые начали наносить удары во многих районах Европы", - отметил Асад. Поэтому, по его словам, "одного лишь преследования банд и ячеек террористов недостаточно, необходимо идеологическое противодействие".

Как подчеркнул президент САР, "визиты в Сирию представителей парламента и европейской общественности позволяют увидеть собственными глазами реальную ситуации в стране - в отличие от той искаженной картины, которую дают о сирийских событиях западные СМИ".

Глава британской делегации Эндрю Эшдаун со своей стороны заявил, что входящие в нее деятели "донесут общественности правду о Сирии и тяжелых испытаниях, которые довелось пережить ее народу".

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