Башар Асад: экстремистская идеология питает терроризм на Ближнем Востоке и в Европе

БЕЙРУТ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент САР Башар Асад предупредил "об угрозе распространения экстремистской идеологии, питающей терроризм на Ближнем Востоке и в Западной Европе". Как сообщило информационное агентство SANA, на встрече в Дамаске с британской парламентской делегацией он указал "на опасное проникновение в арабские и европейские общества идей религиозной нетерпимости".

"Экстремистская доктрина является основой для действий террористов, которые начали наносить удары во многих районах Европы", - отметил Асад. Поэтому, по его словам, "одного лишь преследования банд и ячеек террористов недостаточно, необходимо идеологическое противодействие".

Как подчеркнул президент САР, "визиты в Сирию представителей парламента и европейской общественности позволяют увидеть собственными глазами реальную ситуации в стране - в отличие от той искаженной картины, которую дают о сирийских событиях западные СМИ".

Глава британской делегации Эндрю Эшдаун со своей стороны заявил, что входящие в нее деятели "донесут общественности правду о Сирии и тяжелых испытаниях, которые довелось пережить ее народу".