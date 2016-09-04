Три министра Польши намерены срочно выехать в Лондон из-за нападений на поляков

ВАРШАВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Главы министерств иностранных дел, юстиции и внутренних дел Польши намерены в ближайшее время выехать в Лондон из-за серии нападений на поляков в Великобритании. Об этом сообщил МИД республики.

"В связи с инцидентами, которые произошли в последнее время и которые были направлены против польских граждан в Великобритании, планируется экстренный выезд в Лондон министра иностранных дел Витольда Ващиковского, юстиции Збигнева Зебро и министра внутренних дел и администрации Мариуша Блащака", - пояснил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Рафал Собчак. По его словам, детали этой поездки сейчас уточняются.

Представитель МИД подтвердил, что ночью в британском городе Харлоу на востоке страны было совершено нападение на двух поляков, их избили, пострадавшие попали в больницу: один - с переломом носа, другой - с рассеченной бровью. "Полиция увеличила число патрулей. Дело ведет управление криминалистики Харлоу. Пока никто не задержан", - отметил Собчак.

По его словам, польские консульские службы следят за ситуацией. "Посол Польши намерен встретиться с руководством МВД страны, заместителем министра образования и представителями польской общины", - указал он.

Неделю назад также в Харлоу группа молодых людей напала на двоих поляков средних лет. В результате произошедшей стычки один из них скончался. Полиция расследует, что стало причиной произошедшего - обычное хулиганство или межнациональная ненависть. В память о погибшем в городе в минувшую субботу состоялся Марш молчания с участием 700 человек.

Положение поляков в Великобритании 3 сентября обсуждалось в ходе встречи в Варшаве министрами иностранных дел двух стран - Витольдом Ващиковским и Борисом Джонсоном. Глава МИД Польши выразил надежду, что власти Соединенного Королевства будут заботиться о безопасности проживающих там поляков, община которых насчитывает, по разным данным, от 600 тыс. до 1 млн человек. Джонсон в свою очередь признал, что "поляки вносят огромный вклад в культуру и экономику Великобритании". "В нашем обществе не должно быть места ксенофобии", - отметил он.