Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три министра Польши намерены срочно выехать в Лондон из-за нападений на поляков

Международная панорама
4 сентября, 20:35 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Представитель польского МИД подтвердил, что ночью в британском городе Харлоу на востоке страны было совершено нападение на двух поляков, их избили, пострадавшие попали в больницу
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Главы министерств иностранных дел, юстиции и внутренних дел Польши намерены в ближайшее время выехать в Лондон из-за серии нападений на поляков в Великобритании. Об этом сообщил МИД республики.

"В связи с инцидентами, которые произошли в последнее время и которые были направлены против польских граждан в Великобритании, планируется экстренный выезд в Лондон министра иностранных дел Витольда Ващиковского, юстиции Збигнева Зебро и министра внутренних дел и администрации Мариуша Блащака", - пояснил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Рафал Собчак. По его словам, детали этой поездки сейчас уточняются.

Представитель МИД подтвердил, что ночью в британском городе Харлоу на востоке страны было совершено нападение на двух поляков, их избили, пострадавшие попали в больницу: один - с переломом носа, другой - с рассеченной бровью. "Полиция увеличила число патрулей. Дело ведет управление криминалистики Харлоу. Пока никто не задержан", - отметил Собчак.

По его словам, польские консульские службы следят за ситуацией. "Посол Польши намерен встретиться с руководством МВД страны, заместителем министра образования и представителями польской общины", - указал он.

Неделю назад также в Харлоу группа молодых людей напала на двоих поляков средних лет. В результате произошедшей стычки один из них скончался. Полиция расследует, что стало причиной произошедшего - обычное хулиганство или межнациональная ненависть. В память о погибшем в городе в минувшую субботу состоялся Марш молчания с участием 700 человек.

Положение поляков в Великобритании 3 сентября обсуждалось в ходе встречи в Варшаве министрами иностранных дел двух стран - Витольдом Ващиковским и Борисом Джонсоном. Глава МИД Польши выразил надежду, что власти Соединенного Королевства будут заботиться о безопасности проживающих там поляков, община которых насчитывает, по разным данным, от 600 тыс. до 1 млн человек. Джонсон в свою очередь признал, что "поляки вносят огромный вклад в культуру и экономику Великобритании". "В нашем обществе не должно быть места ксенофобии", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военная разведка США включилась в перебранку с КНР по поводу оказанного Обаме приема
2
Три министра Польши намерены срочно выехать в Лондон из-за нападений на поляков
3
Самодельный самолет упал под Рязанью, пилот погиб
4
Песков: Путин и Обама на G20 пообщались "на ногах", формат новой встречи еще не определен
5
На юго-востоке Москвы машина сбила мужчину с коляской
6
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
7
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
Темы дня
Реклама