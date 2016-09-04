Германия и ОБСЕ работают над регламентом перемирия на востоке Украины

ОСЛО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Германия и ОБСЕ в ближайшие три недели намерены представить регламент, который должен будут способствовать сохранению режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной с норвежским коллегой Бёрге Бренде пресс-конференции в Осло.

"Пока что мы реально разочарованы отсутствием прогресса в реализации сторонами минских соглашений, - отметил Штайнмайер. - Ситуация в сфере безопасности - часть проблемы, и усилия на этом направлении совершенно недостаточны. Поэтому мы совместно с ОБСЕ работаем над новым регламентом, который должен будет способствовать сохранению перемирия. Надеюсь, что это удастся сделать в ближайшие три недели. Мы также ведем подготовительные работы, которые, как мы надеемся, позволят нам в ближайшее время провести встречу на уровне глав МИД".

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе. Это соглашение стало уже девятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины".