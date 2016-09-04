Глава МИД ФРГ надеется на успех переговоров РФ и США по Сирии

ОСЛО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер надеется, что переговоры РФ и США по Сирии завершатся успехом и создадут возможность для возобновления межсирийского диалога. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Осло с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.

"Надеюсь, что переговоры между представителями РФ и США успешно завершатся, и этому будут способствовать многочисленные встречи в двустороннем формате на полях саммита G20 в Китае, - отметил Штайнмайер. - Будем надеяться, что в ближайшие недели мы увидим определенный прогресс".

Глава германской дипломатии подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки обеспечить гуманитарный доступ в Алеппо, что является условием для возвращения представителей сирийской оппозиции за стол переговоров в Женеве.

"Насколько мне известно, переговоры затягиваются, и главы МИД РФ и США вновь встретятся завтра, чтобы обсудить пути выходы из тупика, - отметил, в свою очередь, Бренде. - Это должно быть сделано. Необходимо добиться результатов как в гуманитарной сфере, так и в том, что касается долгосрочной цели - формирования инклюзивного правительства в Дамаске".

По словам Бренде, в ходе визита Штайнмайера в Норвегию министрами обсуждались вопросы противодействия терроризму, ситуация на Украине и Ближнем Востоке, а также возможности для укрепления сотрудничества двух стран.