Глава ЦИК Белоруссии: избирательная кампания по выборам в парламент проходит спокойно

МИНСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Избирательная кампания по выборам в Палату представителей Национального собрания Белоруссии (нижнюю палату белорусского парламента) проходит спокойно и цивилизованно. Об этом заявила в эфире белорусского телевидения глава Центризбиркома (ЦИК) Лидия Ермошина.

"Даже при небольших нарушениях, которые происходят в отдельных избирательных округах, либо провоцируются отдельными кандидатами в депутаты или их доверенными лицами, можно сказать, что большая часть кандидатов демонстрирует завидную политическую культуру", - сказала глава ЦИК.

Она отметила, что нынешний агитационный период гораздо более оживленный, чем это было четыре года назад. "Я удовлетворена тем, как проходит избирательная кампания. Перед нами впереди самый сложный экзамен - голосование. В целом, что касается всего прошедшего периода избирательной кампании, то я поставила бы твердую четверку (по пятибалльной шкале)", - сказал Ермошина.

Выборы в Палату представителей состоятся 11 сентября. На нынешних выборах смогут проголосовать 6 990 696 граждан страны. Досрочное голосование пройдет с 6 по 10 сентября. На 110 депутатских мест претендуют 493 кандидата в депутаты. ЦИК Белоруссии аккредитовал более 800 иностранных наблюдателей для мониторинга выборов в Палату представителей.