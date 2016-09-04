NYT: в позиции США по Сирии не будет подвижек до конца президентства Обамы

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. В позиции США по урегулированию в Сирии не произойдет подвижек до истечения срока полномочий администрации президента Барака Обамы в январе 2017 года. Во многом это обусловлено предвыборной кампанией в Соединенных Штатах, участники которой уделяют Сирии столь же мало внимания, как и Вашингтон. Такое мнение высказала в своей электронной версии газета The New York Times.

Из Вашингтона не видать

"Для Вашингтона конфликт в Сирии стал скорее отдаленным бедствием, чем кризисом, требующим немедленного урегулирования.

Политика президента Обамы по Сирии едва сместилась за прошедший год и не демонстрирует признаков изменения до завершения его срока полномочий. Белый дом не испытывал на себе существенного давления, отчасти потому что Дональд Трамп и Хиллари Клинтон не уделяли Сирии большого внимания в ходе предвыборной гонки", - поясняет издание.

"Учитывая общий тон кампании, я сомневаюсь, что избирателям представят реалистичные и вразумительные опции касательно Сирии", - приводит газета мнение бывшего советника в администрации США Фредерика Хофа. "Штабу Хиллари Клинтон настоятельно необходимо держаться в данном вопросе как можно ближе к курсу президента Обамы. Это значит, что она не будет искать или подмечать такие точки разногласий, как Сирия", - добавил эксперт.

Усилия Джона Керри и скепсис Барака Обамы

Газета считает, что Обама на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй перед началом саммита G20 в китайском городе Ханчжоу озвучил более скептическую, чем госсекретарь Джон Керри, позицию по вопросу взаимопонимания с Россией в урегулировании в САР. "Какого бы прогресса не достиг Керри, этот прогресс может быть легко сведен на нет такими внешними факторами, как новое наступление Турции или "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в РФ, новое название - "Джебхат Фаттах аш-Шам"), или очередные воздушные удары правительства Башара Асада (президента Сирии). Ясно как никогда ранее, что, если очередные дипломатические усилия не достигнут цели, запасного варианта действий нет", - приводит газета данные своего источника в администрации США.

Обама и советники разошлись во мнениях

По словам источника, Обама "стал более скептически относиться" к предложению своих советников расширить военную помощь отрядам мятежников в САР, чтобы таким образом усилить давление на Дамаск и заставить его пойти на компромисс. "По мере повышения роли боевиков "Джебхат ан-Нусры" в восстании президент США стал больше противиться идее предоставления мятежникам более мощных вооружений", - уточнил источник.

На пресс-конференции с британским премьером Обама высказал мнение, что без уступок со стороны России будет сложно перейти к новому этапу урегулирования конфликта в Сирии. "У нас есть серьезные разногласия относительно сторон, которые мы поддерживаем (в Сирии). Создать структуру для переговоров с участием всех сторон конфликта в Сирии очень сложно. Без уступок со стороны России трудно будет перейти к следующей части (урегулирования)", - сказал он.

По словам Обамы, "пока преждевременно говорить, что есть четкий путь вперед" на переговорах по Сирии. Вместе с тем президент США отметил, что сейчас "есть возможность добиться определенного прогресса по этому вопросу"

Как сообщил МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри провели сегодня отдельную встречу в Ханчжоу в ходе саммита G20. "Обсуждались дальнейшие шаги по содействию в урегулировании конфликта в Сирии, включая задачи укрепления режима прекращения боевых действий и российско-американского взаимодействия в борьбе с террористическими группировками", - информировали в дипведомстве.

После встречи Керри сообщил журналистам, что у Москвы и Вашингтона осталась "пара острых серьезных вопросов", о которых он говорил сегодня с Лавровым. По его словам, главы внешнеполитических ведомств договорились встретиться в понедельник утром, чтобы обсудить возможность преодоления оставшихся разногласий и прийти к общему решению.

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