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СМИ: шиитские мятежники в Йемене арестовали нескольких сотрудников местного ТВ

Международная панорама
4 сентября, 23:41 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Василий Вавилин
В сообщении "Аль-Арабии" подчеркивается, что инцидент произошел в столице страны Сане, а речь идет о спутниковом канале "Ас-Саид"
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Шиитские мятежники (хуситы) сегодня ворвались в здание одного из частных йеменских телеканалов и арестовали нескольких его сотрудников, в том числе директора. Об этом сообщил спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

В сообщении "Аль-Арабии" подчеркивается, что инцидент произошел в столице страны Сане, а речь идет о спутниковом канале "Ас-Саид". О причинах этого шага со стороны хуситов, которые контролируют город более полутора лет, неизвестно.

По данным союза журналистов Йемена, с начала года были убиты шестеро сотрудников СМИ и 11 были подвергнуты пыткам. Также сообщается о 24 арестах.

Вооруженный конфликт в Йемене

Вооруженный конфликт между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года, однако в наиболее активную фазу он перешел со вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия в поддержку йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади.

По данным ООН, в результате боевых действий в Йемене погибли более 10 тысяч человек.

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