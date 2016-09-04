СМИ: шиитские мятежники в Йемене арестовали нескольких сотрудников местного ТВ

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Шиитские мятежники (хуситы) сегодня ворвались в здание одного из частных йеменских телеканалов и арестовали нескольких его сотрудников, в том числе директора. Об этом сообщил спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
В сообщении "Аль-Арабии" подчеркивается, что инцидент произошел в столице страны Сане, а речь идет о спутниковом канале "Ас-Саид". О причинах этого шага со стороны хуситов, которые контролируют город более полутора лет, неизвестно.
По данным союза журналистов Йемена, с начала года были убиты шестеро сотрудников СМИ и 11 были подвергнуты пыткам. Также сообщается о 24 арестах.
Вооруженный конфликт между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года, однако в наиболее активную фазу он перешел со вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия в поддержку йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади.
По данным ООН, в результате боевых действий в Йемене погибли более 10 тысяч человек.