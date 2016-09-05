В США начинается последний этап предвыборной кампании

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. День труда отмечают 5 сентября в США. Этот праздник, приходящийся на первый понедельник сентября, впервые появился в 1880-х годах в штате Нью-Йорк по инициативе общественных организаций "Центральный союз профсоюзов" и "Рыцари труда", а с 1894 года по решению Конгресса США он стал общенациональным.

День труда знаменует конец сезона летних отпусков, начало учебного года, а в год президентских выборов - начало последнего, самого напряженного этапа предвыборной кампании.

Преимущество Клинтон - от 1 до 7%

На финишную прямую кандидат на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон выходит, имея преимущество над своим соперником - кандидатом от Республиканской партии на пост президента Дональдом Трампом.

Согласно опросу, проведенному в канун Дня труда газетой USA Today и исследовательской службой Университета Саффолк, Клинтон сейчас готовы поддержать 48% избирателей, в то время как Трампа - 41%. Преимущество в 7% Клинтон сохраняет и в том случае, если при опросе учитываются и два явных аутсайдера президентской гонки - кандидат Либертарианской партии Гэри Джонсон и кандидат "зеленых" Джилл Стейн. Согласно опросу USA Today и Университета Саффолк, за Клинтон при таком раскладе готовы отдать голоса 42% избирателей, за Трампа - 35%, за Джонсона - 9% и за Стейн - 4%.

Преимущество Клинтон - правда, гораздо менее весомое - показал и опрос интернет-ресурса Investor Business Daily: кандидата демократов поддерживают 44%, а кандидата республиканцев - 43%. При учете в предвыборном уравнении кандидатов либертарианцев и "зеленых" результаты более благоприятны для республиканца: и Трампа, и Клинтон поддерживают по 39% участников этого опроса, у Джонсона - 12% голосов, у Стейн - 3%. Комментируя эти результаты, организаторы опроса отметили, что "мотивацией для сторонников как Клинтон, так и Трампа служат не столько достоинства своего кандидата, сколько опасения по поводу того, что победу на выборах одержит соперник".

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Беспрецедентно высокий антирейтинг

Подтверждением того, что многие избиратели крайне скептически относятся к основным участникам борьбы за Белый дом, стал опрос телекомпании ABC и газеты The Washington Post: у Хиллари Клинтон рейтинг непопулярности среди зарегистрированных избирателей в конце августа достиг 59%, а у ее соперника Дональда Трампа этот показатель составил 60%.

Причины роста непопулярности Клинтон эксперты исследовательской службы Langer Research Associates связывают с тем, что внимание общественности вновь было привлечено к вопросу об использовании ею частного почтового сервера для работы с секретными документами, а также подозрения в "торговле политическим влиянием" через Фонд Клинтонов.

"Наиболее заметно падение популярности Клинтон среди тех групп избирателей, где она имела наибольшую поддержку - это женщины, лица с высоким уровнем образования, испаноговорящие американцы и лица с либеральными взглядами", - отметили организаторы опроса. По оценкам специалистов, "оба кандидата на пост президента оказались сейчас самыми непопулярными за более чем 30 лет проведения опросов". До сих пор рекорд непопулярности по итогам опросов ABC и The Washington Post принадлежал 41-му президенту США Джорджу Бушу: в июле 1992 года неблагоприятное мнение о нем высказали 53% респондентов.

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Поиски компромата на соперника

В этих условиях оба участника гонки, готовясь к встрече лицом к лицу 26 сентября на первых общенациональных теледебатах в Университете Хофстра в штате Нью-Йорк, сосредоточили усилия не столько на выдвижении новых инициатив, сколько на безудержной критике друг друга.

"Пристрелочные" выстрелы уже сделаны: республиканцы продолжают выдвигать на первый план вопрос о нарушениях, допущенных Клинтон при использовании личного сервера для работы со служебными документами в ее бытность госсекретарем, а также подчеркивают чрезмерное влияние семейного Фонда Клинтонов. Демократы со своей стороны требуют обнародования налоговых деклараций Трампа, обвиняют его в некомпетентности в вопросах внешней политики и в непоследовательности в том, что касается борьбы с нелегальной иммиграцией.

К кампании против Трампа подключился и вице-президент США Джозеф Байден, заявивший на прошлой неделе на встрече с представителями профсоюзов в Лордстауне (штат Огайо), что кандидату в президенты от Республиканской партии нельзя доверить управление ядерным арсеналом Соединенных Штатов ввиду его некомпетентности. По данным газеты The New York Times, сотрудники предвыборного штаба Хиллари Клинтон буквально под микроскопом изучают прошлое Дональда Трампа с тем, чтобы "уязвить его и пошатнуть его позиции" на предстоящих теледебатах, "составляют перечни его сильных и слабых сторон и отдельно отмечают те моменты, которые провоцировали его на резкую реакцию".

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В лагере республиканцев - неуверенность

Показательно, что на финальном этапе кампании несколько видных республиканцев весьма скептически оценили шансы Трампа на победу. Так, по данным телекомпании NBC, в канун Дня труда спикер палаты представителей Пол Райан в обращении к финансовым донорам своей кампании выразил "озабоченность тем, что произойдет при избрании Хиллари Клинтон на пост президента".

В таком же ключе высказался и сенатор от Аризоны Джон Маккейн, выдвигавшийся кандидатом на пост президента США от Республиканской партии в 2008 году. "Если Хиллари Клинтон победит на выборах, то Аризоне потребуется сенатор, способный сдерживать ее", - заявил он в предвыборном телеролике. NBC расценила это заявление как "фактическое признание того, что Трамп может не добиться победы на выборах".

"Проблема еще и в том, что сразу же после Дня труда все демократы, добивающиеся избрания в Палату представителей или Сенат Конгресса США, сделают все для того, чтобы их соперники-республиканцы в глазах избирателей прочно ассоциировались с Трампом, - отметила телекомпания. - По всей стране демократы бросят миллионы долларов на информационную кампанию, в которой постоянно будет звучать "Трамп, Трамп, Трамп". В результате, отмечалось в репортаже, либо избиратели отшатнутся от Трампа, либо "вся Республиканская партия утратит поддержку".

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Профсоюзы проведут демонстрации

Многие годы День труда в США служил альтернативой празднику Первого мая, который ассоциировался здесь исключительно с социалистическими и коммунистическими движениями. В этот день в США проходят массовые шествия и демонстрации, проводимые как профсоюзами и различными общественными организациями, так и обычными гражданами. Традиционно большинство американцев стараются провести выходные и праздник на свежем воздухе - в парках, на пляже или во дворе собственного дома с семьей и друзьями. Многие отправляются в поездки.

О планах Клинтон и Трампа на сегодняшний день сведений нет. У обоих на 5 сентября в графиках мероприятий ничего не указано. Трамп 6 сентября планирует провести сразу два предвыборных митинга в городах Спрингфилд и Честерфилд (штат Миссури).