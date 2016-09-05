Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Никсона

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Хиллари Клинтон, представляющая американскую Демократическую партию, является самым бесчестным за последние почти полвека претендентом на высший государственный пост в США. Такое мнение выразил в воскресенье кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс.

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовало в пятницу стенограмму опроса Клинтон по поводу использования ею личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки по электронной почте в бытность госсекретарем США (в 2009-2013 годах), а также сопроводительные документы. Обнаружилось, что содержащаяся в этих бумагах информация опровергает отдельные заявления Клинтон, касавшиеся использования ей частного сервера на госслужбе.

"Это просто дополнительные свидетельства того, что Хиллари Клинтон является самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Ричарда Никсона", - заявил Пенс в эфире телекомпании NBC. Республиканец Никсон был вынужден подать в отставку с поста главы администрации США под угрозой импичмента в 1974 году. "Откровения, содержащиеся в беседе с (сотрудниками) ФБР, я действительно верю, подтверждают тот факт, что Хиллари Клинтон является самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Ричарда Никсона", - повторил Пенс, который в настоящее время занимает должность губернатора штата Индиана.

Он назвал "непостижимым" решение Клинтон завести личный компьютерный сервер, находясь на посту руководителя внешнеполитического ведомства США. Клинтон, по мнению Пенса, действовала таким образом, чтобы вывести "из подотчетности перед обществом" свои действия, которые могли представлять собой конфликт интересов между функциями госсекретаря США и деятельностью благотворительного фонда, созданного в свое время ее супругом Биллом - бывшим американским президентом.

Пенс также вновь обрушился с критикой на нынешнюю администрацию США во главе с Бараком Обамой за ее политику на Ближнем Востоке. "Внешняя политика Барака Обамы и Хиллари Клинтон привела к тому, что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля. Мы видим, как разрушается в гражданской войне Сирия, как разрушается в гражданской войне Ливия. Целые страны и территории данного региона мира находятся под угрозой из-за терроризма", - подчеркнул напарник Дональда Трампа на предстоящих в ноябре в США выборах.

При этом Пенс отметил, что, в случае победы в ноябре, они с Трампом по соображениям безопасности приостановят прием США беженцев из Сирии. "Мы с Дональдом Трампом считаем, что нам следует заморозить программу приема сирийских беженцев", - подтвердил Пенс. Он пояснил, что, с точки зрения Трампа, США надо работать с "арабскими странами, чтобы создать безопасные зоны", в которые могло бы уходить население "охваченных войной районов".

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