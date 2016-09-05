Тысячи бразильцев вновь вышли на улицы в знак протеста против смены власти в стране

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Тысячи человек в воскресенье вновь вышли на улицы бразильских городов в знак протеста против импичмента экс- президента страны Дилмы Руссефф. Как сообщил телеканал Globo, наиболее масштабные акции были организованы в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Митинги также прошли в столице страны Бразилиа. Протестующие требовали отставки нового президента крупнейшей южноамериканской республики Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства. Некоторые манифестанты несли плакаты с лозунгом "Нет государственному перевороту!" - так Руссефф и ее сторонники называют процесс импичмента, в результате которого она потеряла власть.

По данным организаторов акций, в Сан-Паулу число протестующих превысило 50 тыс. человек, в Рио-де-Жанейро - 2 тыс. человек. Официальные данные к настоящему моменту не были обнародованы. Ранее Темер, находящийся с визитом в Китае, охарактеризовал протесты против своего правительства как малочисленные.

"Они собирают минимальное число участников. У меня сейчас нет точных данных, но это 40, 50, 100 человек, не больше. На фоне 204 миллионов бразильских граждан, мне кажется, это малозначительный факт. Но что меня действительно беспокоит, так это тот факт, что они путают право на свободу собраний с правом на вандализм", - сказал он в беседе с журналистами.

Начиная с 29 августа акции протеста против импичмента экс-президента Дилмы Руссефф проходят в Сан-Паулу и других городах Бразилии практически ежедневно. Несколько раз эти манифестации сопровождались беспорядками. 31 августа группа молодых людей в масках разгромила помещение одного из банковских отделений и автобусную остановку. Митингующие также бросали камни в стражей порядка и припаркованные автомобили полиции, выкрикивая лозунг "Долой Темера!".

Беспорядки продолжились 1 и 2 сентября, когда на акции в поддержку Руссефф были задержаны семь человек. По данным правоохранительных органов, они бросали камни в витрины магазинов, а также повредили несколько автобусных остановок. Кроме того, задержанные вытаскивали из баков мешки с мусором и поджигали их, стремясь преградить путь полиции.