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Кейн: в скандале с почтой Хиллари Клинтон виновата неточная маркировка

Международная панорама
5 сентября, 1:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тимоти Кейн заявил, что маркировка на секретные сообщения для Клинтон порой "была нанесена не должным образом"
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НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Неточная маркировка засекреченных документов помешала Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США распознать такие материалы и нарушить правила ведения служебной переписки. Такую версию выдвинул в воскресенье в интервью телекомпании ABC кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тимоти Кейн.

Слишком большой объем

Кейн является сенатором от штата Вирджиния и входит в состав сенатских комитетов по внешним отношениям и по вопросам вооруженных сил. Сославшись на свой опыт, он посетовал, что должностные лица получают "большой объем информации, который мешает понять, какая именно часть (этой информации) засекречена".

"Встречаются письма, отправленные по электронной почте и маркированные некорректно. Когда она получала такие электронные письма, они должны были быть помечены как засекреченные. Но получается, что во многих случаях маркировка была нанесена не должным образом", - утверждал Кейн.

Обвинения в адрес Трампа и Москвы

Он не удержался от соблазна перевести тему разговора на соперника Клинтон - республиканца Дональда Трампа. Напарник экс-госсекретаря обвинил миллиардера в том, что он "открыто побуждал Россию с помощью хакерских атак попытаться отыскать (пропавшие или стертые) электронные письма и материалы (Клинтон)". "Нам всем известно, что недавний взлом (компьютерных систем) Национального комитета Демократической партии (НКДП), скорее всего, совершила Россия", - утверждает Кейн.

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Сенатор воспользовался телеэфиром, чтобы обвинить Трампа в "потворствовании России". По мнению Кейна, американо-российские отношения сейчас "находятся не в лучшем состоянии" по вине Москвы.

В минувшую пятницу ФБР опубликовало краткое изложение беседы своих сотрудников с Клинтон в июле этого года, во время которой обсуждалось использование ею в бытность главой Госдепартамента США личного сервера электронной почты и хранение на нем секретной информации. В материалах, в частности, говорится, что Клинтон, которая является в настоящее время кандидатом в президенты США от демократов, не смогла вспомнить, когда ее обучали тому, как обращаться с конфиденциальными данными. Она призналась следователям, что на посту шефа американской дипломатии использовала свой смартфон как в личных, так и в служебных целях "ради удобства". При этом, по ее словам, она "полагалась на здравомыслие своих подчиненных по Госдепартаменту, которые отправляли ей сообщения".

В июле Минюст США, в подчинении которого находится ФБР, заявил, что Клинтон не предъявят уголовных обвинений в связи с тем, что она использовала свой личный компьютерный сервер для ведения служебной переписки. Министр юстиции и генпрокурор США Лоретта Линч пояснила тогда, что приняла такое решение после консультаций с директором ФБР Джеймсом Коми и работниками юстиции, принимавшими участие в расследовании.

Позиция России

В интервью международному информационному холдингу Bloomberg президент РФ Владимир Путин опроверг информацию о причастности России к хакерским атакам на электронную почту Демократической партии США в преддверии президентских выборов. "Я об этом ничего не знаю. Вы знаете, столько много хакеров сегодня, причем они действуют настолько филигранно, настолько тонко, могут показать в нужном месте и в нужное время свой "след"... Это абсолютно труднопроверяемая вещь, если вообще возможно ее проверить...хочу Вам еще раз сказать: мне об этом точно совершенно ничего не известно, и на государственном уровне Россия никогда этим не занимается", - отметил глава российского государства.

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Путин подчеркнул, что пристальное внимание стоит уделить совершенно иному аспекту этого вопроса.

"А потом, разве это важно, кто взломал эти какие-то данные из предвыборного штаба госпожи Клинтон? Разве это важно? Важно, что является содержанием того, что было предъявлено общественности, - вокруг этого должна вестись дискуссия, на самом деле. Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал", - добавил президент.

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Ранее выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем Национального комитета Демократической партии электронную корреспонденцию, передав ее организации Wikileaks, которая ее опубликовала. Из документов стало ясно, что Комитет вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. Из-за разразившегося скандала председатель комитета Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку. По данным газеты The New York Times, разведслужбы США считают, что кибератаку осуществили связанные с Россией хакеры.

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