Диписточник в Женеве назвал вопиющим срыв доставки помощи в Алеппо по вине оппозиции

ЖЕНЕВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Срыв доставки помощи в Алеппо по вине сирийской оппозиции является вопиющим фактом. Такую точку зрения высказал в интервью ТАСС дипломатический источник, хорошо знакомый с деятельностью целевых рабочих групп в Женеве, в рамках которых велась работа по согласованию гуманитарной операции, включая 48-часовую паузу в боевых действиях.

Россия положительно ответила на просьбу ООН

"Вопиющим фактом стал срыв отправки гуманитарного конвоя в Алеппо", - сказал собеседник агентства.

"И многие страны - члены целевых рабочих групп, и спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура в течение двух недель неустанно добивались введения 48-часовой паузы, сетуя на тяжелое положение голодающих жителей в восточной части Алеппо, которую окружили правительственные войска, - напомнил источник. - Но когда Россия и правительство Сирии согласились на их просьбу и конвой был сформирован, сирийская оппозиция все сорвала".

Россия "очень ответственно подошла к просьбе ООН о паузе в 48 часов, хотя это было очень сложно, поскольку Алеппо - это арена боевых действий и реально нужно было противостоять наступлению террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)". РФ даже в условиях войны пыталась использовать ежедневные паузы в три часа для доставки помощи. Она пошла навстречу просьбе ООН, хотя 48-часовая пауза "означала двое суток спокойствия, которым могли воспользоваться блокированные в Алеппо боевики".

Конвой не пошел

ООН выбрала для доставки помощи трассу Кастелло. Москва убедила Дамаск дать согласие на этот план, хотя это было непросто, поскольку предполагалось, что сирийские военнослужащие на блокпостах будут проверять только сохранность ооновских пломб на опечатанном грузе, доставляемом из Турции. Россия пошла на это, поскольку "процедура трансграничных поставок предусмотрена резолюцией Совбеза ООН 2165", пояснил источник.

СПЕЦПРОЕКТ Сирийская рапсодия Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"И вот представьте: операционный план готов, грузовики стоят на границе, и в этот момент местный совет в восточном Алеппо, связанный с так называемой Национальной коалицией и коалицией группировок "Фатх-Халеб" сделали заявление, что они не хотят ооновскую помощь, потому что она пойдет по контролируемой правительством Сирии трассе Кастелло", - отметил собеседник агентства. По сути, они таким образом "сделали население восточной части Алеппо разменной монетой".

"ООН попыталась провести разъяснительную работу с государствами, которые могут оказать влияние на оппозиционеров, но они не продемонстрировали положительной ответной реакции", - сказал источник. Примечательной была при этом реакция многих западных стран и стран Персидского залива: они не осудили действия оппозиции. "Конвой пока не пошел, западным странам выгодно сохранение проблемы восточного Алеппо - "голодающего, осажденного режимом", и они не хотят решения этой проблемы", - заключил собеседник агентства.

Вклад целевых рабочих групп в Женеве в снижение насилия в Сирии

По словам дипломатического источника, предпринимаемые Россией в качестве сопредседателя Международной группы поддержки Сирии (МГПС) шаги позволили существенно снизить уровень насилия в Сирии.

"За почти семь месяцев работы в Женеве двух целевых рабочих групп МГПС - по прекращению огня и по гуманитарным вопросам - уровень насилия в Сирии снизился на 70%", - заявил он.

Когда 27 февраля вступил в силу режим прекращения боевых действий в Сирии, "70% территории страны находились в зоне боев, гибли мирные жители, и только на 30% территории было относительно спокойно". "Теперь все поменялось: 70% являются относительно спокойными, где можно жить и решать социальные проблемы", - отметил собеседник агентства. "Реальные результаты" способствовали росту авторитета РФ в МГПС.

Если сравнить февраль и сентябрь, продолжил источник, то "интерес к работе российских сопредседателей в целевых группах вырос в разы". Ряд стран, в частности Испания, выразили заинтересованность в том, чтобы представители России посетили их для консультаций, в Испанию такая поездка уже состоялась. "Связано такое внимание с тем, что признается реальный вклад России в урегулировании сирийского конфликта в рамках МГПС", - отметил источник.

Причем ключевую роль РФ "признают даже те, кто изначально ее действиям в Сирии не симпатизировал". Как заявил в частной беседе с российскими дипломатами в Женеве один из западных постпредов, "Россия - единственная страна, которая реально что-то делает для урегулирования". Увы, в отличие от России, ряд стран региона "не очень активно используют потенциал воздействия на стороны", отметил собеседник ТАСС.