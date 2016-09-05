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Глава Австрийской партии свободы поздравил евроскептиков с успехом на выборах в ФРГ

Международная панорама
5 сентября, 1:47 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Евроскептики проходят уже в девятый земельный парламент из шестнадцати и впервые в истории опережают партию Меркель на региональных выборах
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ВЕНА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Второе место партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания можно считать успехом, который задает правильный курс. Об этом заявил председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

"Поздравляю от всего сердца и добро пожаловать в девятый земельный парламент ФРГ в качестве второй силы. Правильный курс", - написал Штрахе в воскресенье вечером на своей странице в Facebook.

Согласно данным экзитполов, правая партия евроскептиков АдГ обходит Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании. По предварительным оценкам, АдГ набирает 21%, ХДС - 19%. Лидирует же Социал-демократическая партия Германии с 30,5%.

Евроскептики проходят уже в девятый земельный парламент из шестнадцати и впервые в истории опережают партию Меркель на региональных выборах.

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