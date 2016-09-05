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Клинтон разрешит журналистам летать на предвыборные мероприятия на своем самолете

Международная панорама
5 сентября, 2:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
"Такого Дональд Трамп не разрешает", - заявил кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тимоти Кейн
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НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избирательный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон разрешит журналистам летать вместе с ней на предвыборные мероприятия по стране. С таким обещанием выступил в воскресенье в интервью телекомпании ABC кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тимоти Кейн.

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"Мы собираемся переключиться на новую фазу в нашей кампании. Мы будем летать на самолетах, а пресса будет летать с нами. Такого Дональд Трамп (кандидат в президенты США от Республиканской партии) не разрешает", - заявил сенатор от штата Вирджиния. "Мы (в отличие от Трампа) не запрещаем СМИ освещать публичные мероприятия", - пояснил Кейн.

Он отрицал, что экс-госсекретарь не давала полноформатных пресс-конференций 274 дня, и обещал устроить встречу с журналистами... до 8 ноября, когда в США состоятся всеобщие выборы. "За последний год она (Клинтон) дала сотни интервью... Она в прошлом месяце выступала перед Национальной ассоциацией чернокожих журналистов, где также находились представители СМИ. И сотрудники ведущих медийных подразделений, телеканалов задавали ей вопросы на пресс- конференции", - отрезал сенатор.

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"Вы убедитесь, что Хиллари, как и я, вполне доступна для прессы в период до 8 ноября", - заверил Кейн.

В свете обострения борьбы Трампа и Клинтон после завершения сезона первичных выборов стала актуальной тема здоровья кандидатов в президенты. Две недели назад магнат упрекнул свою соперницу в "недостатке моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Штаб Трампа прозрачно намекает, что экс-госсекретарь уклоняется от полноформатных встреч со СМИ, чтобы скрыть тяжелое заболевание. В штабе Клинтон такие утверждения полностью отвергли.

Немало шума наделало и сделанное на скорую руку лечащим врачом Трампа заключение по поводу состояния здоровья республиканца. Доктор Харольд Борнштейн утверждал, что "Трамп в случае избрания будет самым здоровым человеком на посту президента" в истории США. "Состояние его здоровья отменное, особенно умственное состояние", - заверил доктор. Впоследствии врач признал, что заключение о здоровье миллиардера было составлено им "за пять минут".

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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