Президент Индонезии пригласил страны G20 участвовать в развитии инфраструктуры

Подозреваемый в расстреле людей в Екатеринбурге пришел в полициюПроисшествия 5 сентября, 5:20
Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против размещения ПРО США в Южной КорееМеждународная панорама 5 сентября, 4:34
Индекс Nikkei обновил трехмесячный максимумЭкономика и бизнес 5 сентября, 4:31
Выпуск дженериков из списка жизненно необходимых лекарств запустят в Казани к концу годаОбщество 5 сентября, 4:29
"Как страшный сон": паводок в Приморье глазами пользователей соцсетейПроисшествия 5 сентября, 4:00
Учебный год из-за паводка с опозданием начинается в ряде районов ПриморьяПроисшествия 5 сентября, 3:17
Второй Восточный экономический форум принес Сахалину около 30 млрд рублейЭкономика и бизнес 5 сентября, 2:47
Военная авиация переброшена в Казахстан для встречи экипажа "Союза ТМА-20М"Армия и ОПК 5 сентября, 2:24
Ассоциация молодежи в Риме оказывает помощь россиянке, потерявшей дочь при землетрясенииОбщество 5 сентября, 2:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил остальные государства "Большой двадцатки" принять участие в развитии инфраструктуры страны. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации главы республики.
По его словам, "модернизация инфраструктуры является важнейшим шагом для экономического роста". Джакарта в настоящее время "прилагает активные усилия в этом направлении, поэтому (мы) заинтересованы в сотрудничестве с другими государствами G20 в развитии инфраструктуры", - подчеркнул Видодо.
Индонезия, подчеркнул президент, "играет важную роль в мировой экономике, демонстрируя одни из самых высоких темпов роста среди всех других членов "двадцатки". Кроме того, добавил он, республика "поддерживает открытую и конкурентоспособную экономику".
Между тем Видодо призвал участников G20 "избегать политики и действий, которые могли был привести к негативным процессам в мировой финансовой системе".