Президент Индонезии пригласил страны G20 участвовать в развитии инфраструктуры

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил остальные государства "Большой двадцатки" принять участие в развитии инфраструктуры страны. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации главы республики.

По его словам, "модернизация инфраструктуры является важнейшим шагом для экономического роста". Джакарта в настоящее время "прилагает активные усилия в этом направлении, поэтому (мы) заинтересованы в сотрудничестве с другими государствами G20 в развитии инфраструктуры", - подчеркнул Видодо.

Индонезия, подчеркнул президент, "играет важную роль в мировой экономике, демонстрируя одни из самых высоких темпов роста среди всех других членов "двадцатки". Кроме того, добавил он, республика "поддерживает открытую и конкурентоспособную экономику".

Между тем Видодо призвал участников G20 "избегать политики и действий, которые могли был привести к негативным процессам в мировой финансовой системе".