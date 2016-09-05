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Президент Индонезии пригласил страны G20 участвовать в развитии инфраструктуры

Международная панорама
5 сентября, 4:21 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС
По словам Джоко Видодо, "модернизация инфраструктуры является важнейшим шагом для экономического роста"
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил остальные государства "Большой двадцатки" принять участие в развитии инфраструктуры страны. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации главы республики.

По его словам, "модернизация инфраструктуры является важнейшим шагом для экономического роста". Джакарта в настоящее время "прилагает активные усилия в этом направлении, поэтому (мы) заинтересованы в сотрудничестве с другими государствами G20 в развитии инфраструктуры", - подчеркнул Видодо.

Индонезия, подчеркнул президент, "играет важную роль в мировой экономике, демонстрируя одни из самых высоких темпов роста среди всех других членов "двадцатки". Кроме того, добавил он, республика "поддерживает открытую и конкурентоспособную экономику".

Между тем Видодо призвал участников G20 "избегать политики и действий, которые могли был привести к негативным процессам в мировой финансовой системе".

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