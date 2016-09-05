СМИ: полиция Филиппин разыскивает трех человек, подозреваемых в недавнем теракте

СИНГАПУР, 5 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Филиппин разыскивает двух женщин и мужчину, подозреваемых в организации теракта в городе Давао на юге страны, в результате которого 14 человек погибли, еще около 70 получили ранения. Об этом пишет сегодня газета The Straits Times.

Как рассказал глава городской полиции Майкл Джон Дубрия, "камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина непосредственно перед атакой принес неустановленный предмет в небольшой киоск, где вскоре прогремел взрыв". Кроме того, по его словам, "правоохранительные органы разыскивают еще двух женщин, которые, по оперативной информации, причастны к случившемуся". С момента происшествия в минувшую пятницу, продолжил Дубрия, "полиция уже допросила восемь человек".

Криминалисты установили, что взрывное устройство было приведено в действие при помощи мобильного телефона. По предварительным данным, бомба была изготовлена из снаряда для 60-мм миномета, а также была начинена различными металлическими предметами, увеличивающими силу поражения.

Ответственность за случившееся взяла на себя действующая на юге страны террористическая группировка "Абу Сайяф", в настоящее время ведется крупномасштабная войсковая операция по ее ликвидации. Между тем полиция не исключает, что за взрывом могут стоять и крупные наркокартели, жесткую борьбу с которыми развернул недавно президент Филиппин Родриго Дутерте.