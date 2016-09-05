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СМИ: полиция Филиппин разыскивает трех человек, подозреваемых в недавнем теракте

Международная панорама
5 сентября, 5:23 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина непосредственно перед атакой в городе Давао на юге страны принес неустановленный предмет в небольшой киоск, где вскоре прогремел взрыв
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СИНГАПУР, 5 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Филиппин разыскивает двух женщин и мужчину, подозреваемых в организации теракта в городе Давао на юге страны, в результате которого 14 человек погибли, еще около 70 получили ранения. Об этом пишет сегодня газета The Straits Times.

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Как рассказал глава городской полиции Майкл Джон Дубрия, "камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина непосредственно перед атакой принес неустановленный предмет в небольшой киоск, где вскоре прогремел взрыв". Кроме того, по его словам, "правоохранительные органы разыскивают еще двух женщин, которые, по оперативной информации, причастны к случившемуся". С момента происшествия в минувшую пятницу, продолжил Дубрия, "полиция уже допросила восемь человек".

Криминалисты установили, что взрывное устройство было приведено в действие при помощи мобильного телефона. По предварительным данным, бомба была изготовлена из снаряда для 60-мм миномета, а также была начинена различными металлическими предметами, увеличивающими силу поражения.

Ответственность за случившееся взяла на себя действующая на юге страны террористическая группировка "Абу Сайяф", в настоящее время ведется крупномасштабная войсковая операция по ее ликвидации. Между тем полиция не исключает, что за взрывом могут стоять и крупные наркокартели, жесткую борьбу с которыми развернул недавно президент Филиппин Родриго Дутерте.

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