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Австралия не намерена отказываться от закупки у Франции новых подлодок

Международная панорама
5 сентября, 5:53 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн заявил, что произошедшая утечка секретной информации о строительстве компанией подлодок для Индии не затрагивает интересы Австралии
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СИДНЕЙ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралия не намерена отказываться от планов закупки у французской судостроительной компании DCNS 12 подлодок для модернизации своего флота. Об этом сообщил министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн в интервью телекомпании ABC.

Он подчеркнул, что произошедшая утечка секретной информации о строительстве французской компанией подлодок для Индии не затрагивает интересы Австралии, заказавшей у DCNS "абсолютно другие субмарины". "Индия и ряд других стран закупили у DCNS подлодки Scorpene, - напомнил Пайн. - Мы же заказали субмарины на основе другой модели - Barracuda, которые будут иметь совершенно иную конструкцию".

Как сообщила газета The Australian, Индия приняла решение отказаться от закупки у DCNS трех дополнительных подлодок Scorpene. Такая возможность была оговорена в контракте, однако официальный представитель индийского Минобороны заявил: "Мы заключили соглашение о шести субмаринах и именно эти шесть и останутся".

В свою очередь премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, который сейчас принимает участие в саммите G20 в Ханчжоу, сообщил сопровождающим его журналистам, что намерен обсудить вопросы безопасности при выполнении DCNS австралийского контракта с президентом Франции Франсуа Олландом. "Нас чрезвычайно огорчил факт утечки информации о подлодках Scorpene, - признал Тернбулл. - Поддержание режима абсолютной секретности при выполнении нашего заказа имеет критически важное значение".

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