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Группа "Хмеймим": план ВКП предполагает установление диктатуры в Сирии

Международная панорама
5 сентября, 6:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
План Высшего комитет по переговорам Сирии, в частности, предполагает передачу "Переходному органу управления" полномочий как президента, так и правительства страны
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. План Высшего комитет по переговорам (ВКП) Сирии предполагает создание новой структуры - "Переходного органа управления", в руках которого будет сосредоточена вся власть в стране. Об этом заявил "Известиям" глава делегации "Хмеймим" (объединение внутренней сирийской оппозиции) на переговорах в Женеве Ильяна Масаада.

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"Речь идет о 16-страничном документе, описывающем переходный период. Мы получили его от своих источников, близких к ВКП. Даже беглого знакомства с ним достаточно, чтобы понять, что речь идет о желании авторов текста установить в Сирии диктаторский режим", - заявил Масаад.

Ссылаясь на предоставленные Масаадом выдержки из документа, издание информирует, что новый "Переходный орган управления" будет не только обладать полномочиями как президента, так и правительства страны, но и "представлять страну во всех международных и региональных организациях, распределять бюджет, обеспечивать работу министерств и ведомств и контролировать все финансовые учреждения, в том числе Центральный банк". Ряд положений плана предполагает фактическую передачу новой структуре в том числе законодательной и судебной власти.

В свою очередь, в качестве приемлемой альтернативы переходного управляющего органа глава делегации "Хмеймим" видит "министерство народного единства", которое будет заниматься реализацией венских соглашений по Сирии и резолюции Совета Безопасности ООН №2254. "Этот орган должен будет сформировать комитет по наблюдению за ходом выборов и комиссию по разработке новой конституции, которая бы закрепила в Сирии светский демократический строй", - считает Масаад.

Как сообщают "Известия", о намерении опубликовать свой план по политическому переходу, в котором будут прописаны его продолжительность, механизм по обеспечению справедливого представительства меньшинств и планы по реформированию и восстановлению госинститутов, ВКП объявил 1 сентября.

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