На юге Таиланда из соображений безопасности временно приостановлено движение поездов

БАНГКОК, 5 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на юге Таиланда временно приостановлено из соображений безопасности после подрыва пассажирского поезда 3 сентября в провинции Паттани. Об этом сообщает компания Государственные железные дороги Таиланда.

"На срок до десяти дней приостановлено движение по железной дороге в провинциях Яла, Паттани и Наратхиват", - говорится в сообщении перевозчика. Железнодорожный транспорт пользуется популярностью среди местных жителей в данном регионе, являясь одним из самых дешевых способов передвижения.

Взрыв на железной дороге

В минувшую субботу один человек погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва, произошедшего на железной дороге в провинции Паттани. По данным правоохранительных органов, взрывное устройство было заложено прямо на путях и сработало во время прохождения пассажирского поезда неподалеку от небольшой станции на территории административного района Хкокпо.

Мощности взрыва было достаточно, чтобы практически полностью разрушить последний вагон состава, находившийся рядом с эпицентром. В момент инцидента в нем находился только железнодорожный служащий. Получив серьезные ранения, мужчина скончался. Еще трое сотрудников железной дороги также были ранены и доставлены в больницу.

В полиции подозревают, что ответственность за диверсию несут исламские сепаратисты, действующие в регионе. Однако ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Мирные переговоры

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 11 лет, добиваясь создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. Этот регион здесь называют "крайним югом". За время конфликта в нем в ходе перестрелок и взрывов погибли более 6,5 тыс. человек.

2 сентября в Куала-Лумпуре при посредничестве Малайзии возобновились мирные переговоры между властями Таиланда и сепаратистской организацией "МАРА-Патани". Однако, как отмечают наблюдатели, этой структуре не подконтрольны все повстанческие организации, ведущие партизанскую войну за отделение региона.