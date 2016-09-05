СМИ: премьер Таиланда призвал страны G20 к сотрудничеству с развивающимися странами

БАНГКОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча призвал государства "Группы двадцати" к более тесному сотрудничеству с развивающимися странами. Об этом в понедельник сообщает газета Bangkok Post.

На саммите G20 в китайском Ханчжоу Таиланд присутствует в качестве наблюдателя. В воскресенье, выступая на сессии, посвященной проблемам мировой экономики, Чан-Оча призвал мировых лидеров к сплоченной работе "на фоне замедления мировой экономики".

"Все страны должны объединить усилия, чтобы создать новый вид сотрудничества, создать такую "машину XXI века", которая выведет глобальную экономику на новый путь развития и создаст мировое партнерство без каких-либо ограничений на кооперацию", - цитирует "Бангкок пост" таиландского премьера.

Таиланд в этом году председательствует в крупнейшей межгосударственной организации развивающихся стран "Группа семидесяти семи" (G77). Как отметил Прают Чан-Оча, свою роль в качестве председателя объединения он видит в "усилении интеграции развитых и развивающихся экономик".