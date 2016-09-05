СМИ: КНДР провела пуск трех баллистических ракет

ТОКИО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

"Север произвел запуск трех баллистических ракет из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто около 12:14 по местному времени (06:14 мск)", - отмечается в сообщении.

Тип ракет и дальность их полета пока не установлены.

Пуски ракет были произведены спустя несколько часов после того, как председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с южнокорейским президентом Пак Кын Хе на полях саммита G20 в Ханчжоу, обсудив в том числе и ядерно-ракетную проблему КНДР.

В конце августа КНДР провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Японском море. По данным южнокорейских и американских военных, ракета преодолела расстояние 480-500 км и упала в море.

Ядерная программа КНДР. Досье

В Японии прервана инспекция части Сил самообороны

По данным агентства Киодо, министр обороны Японии Томоми Инада прервала инспекцию части Сил самообороны Японии в токийском районе Нэрима после сообщений о запуске баллистических ракет в КНДР.

По данным местного телевидения, оборонное ведомство в настоящее время собирает данные для подтверждения сообщений о запуске северокорейских ракет.

Оценка ущерба

По информации телеканала NHK, береговая охрана Японии в настоящее время не располагает данными о возможном ущербе после запуска в КНДР.

Между тем береговая охрана распространила предупреждение для всех моряков с призывом соблюдать осторожность в связи с ракетным пуском. Министерство обороны Японии в настоящее время собирает данные для подтверждения сообщений о запуске северокорейских ракет.