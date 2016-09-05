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Премьер Японии обсудил с президентом Бразилии подготовку к Олимпиаде

Международная панорама
5 сентября, 7:12 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС
Одной из тем переговоров Синдзо Абэ и Мишела Темера стала также реформа СБ ООН
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился с президентом Бразилии Мишелом Темером "на полях" саммита G20 и обсудил вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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По его данным, речь на переговорах зашла, в том числе, о подготовке к Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио. Абэ поинтересовался у Темера, какие меры принимались для проведения Олимпийских игр, которые в этом году прошли в Бразилии.

Кроме того, отмечается, что одной из тем переговоров стала также реформа Совета Безопасности (СБ) ООН. Япония вместе с Бразилией, Германией и Индией входит в четверку стран, совместно выступающих за эту реформу и пытающихся стать постоянными членами Совбеза.

"Группа двадцати" - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. Членами G20 являются 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз. В них проживает две трети населения Земли. На страны G20 приходится около 85% мирового ВВП, 80% мировой торговли.

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Персоны
Абэ, Синдзо Темер, Мишел
Темы
Саммит G20
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Япония Бразилия
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