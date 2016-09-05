Пак Кын Хе: провокации КНДР представляют вызов для отношений Южной Кореи с Китаем

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Северокорейские военные провокации представляют собой вызов для отношений Южной Кореи и Китая. Об этом, как сообщило агентство Yonhap, заявила президент Республики Корея Пак Кын Хе во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в Ханчжоу.
"В текущем году Север провел четвертое ядерное испытание и множество ракетных пусков. Эти действия подрывают стабильность в регионе и представляет вызов для южнокорейско-китайских отношений", - отметила Пак Кын Хе.
Она также выразила надежду, что "путем откровенного общения Китай и Республика Корея смогут превратить этот вызов в возможность еще более укрепить и развивать двусторонние отношения".
Спустя несколько часов после встречи двух лидеров КНДР произвела три новых пуска баллистических ракет в акваторию Японского моря.
Китай выступает резко против планов Южной Кореи разместить на своей территории американский комплекс ПРО THAAD. Сеул утверждает, что это необходимо для противодействия ракетной угрозе со стороны КНДР.