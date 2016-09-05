Пак Кын Хе: провокации КНДР представляют вызов для отношений Южной Кореи с Китаем

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Северокорейские военные провокации представляют собой вызов для отношений Южной Кореи и Китая. Об этом, как сообщило агентство Yonhap, заявила президент Республики Корея Пак Кын Хе во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в Ханчжоу.

"В текущем году Север провел четвертое ядерное испытание и множество ракетных пусков. Эти действия подрывают стабильность в регионе и представляет вызов для южнокорейско-китайских отношений", - отметила Пак Кын Хе.

Она также выразила надежду, что "путем откровенного общения Китай и Республика Корея смогут превратить этот вызов в возможность еще более укрепить и развивать двусторонние отношения".

Спустя несколько часов после встречи двух лидеров КНДР произвела три новых пуска баллистических ракет в акваторию Японского моря.

Китай выступает резко против планов Южной Кореи разместить на своей территории американский комплекс ПРО THAAD. Сеул утверждает, что это необходимо для противодействия ракетной угрозе со стороны КНДР.

G20. Хроника работы саммита