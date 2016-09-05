Два миллиона жителей китайского Ханчжоу покинули город на период проведения саммита G20

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Около двух млн жителей китайского города Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай) предпочли в период проведения саммита G20 посетить другие города страны, а также совершить зарубежные поездки. Такую информацию приводит в своем обнародованном докладе компания Ctrip - крупнейший туроператор Китая.
"Около 67% туристов выбрали внутренние туристические маршруты. Наибольшей популярностью пользуются расположенные поблизости города. В топ 10 самых посещаемых туристических мест вошли города Санья, Куньмин, Сямэнь, Лицзян, Гуйян, Чанша и Гуйлинь, а также горы Хуаншань (провинция Аньхой), Цзючжайгоу (провинция Сычуань) и Чанбайшань (провинция Цзилинь)", - приводит агентство Синьхуа выдержки из доклада.
Власти девятимиллионного Ханчжоу на период саммита стран "Группы двадцати" (G20) ввели ряд ограничений. Среди мер по усилению безопасности особо отмечается ввод регламента по перемещению в ряде районов города. Туда могут попасть только жители и сотрудники компаний, предъявив специальное удостоверение личности и пройдя проверку безопасности.
По этой причине многие жители города предпочли уехать из Ханчжоу на время проведения саммита, отмечает агентство.
G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.
Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.