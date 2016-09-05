В Южной Корее назвали вероятный тип запущенных КНДР ракет

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СЕУЛ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Запущенные в понедельник КНДР ракеты, видимо, относятся к типу "Нодон". Об этом сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.
"Баллистические ракеты, скорее всего, относятся к типу "Нодон". Их дальность полета составила около 1000 км", - отмечает КНШ.
Север произвел в понедельник около 12:14 по местному времени (06:14 мск) запуск трех баллистических ракет из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто в акваторию Японского моря.
Пуски ракет были произведены спустя несколько часов после того, как председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с южнокорейским президентом Пак Кын Хе "на полях" саммита G20 в Ханчжоу, обсудив в том числе и ядерно-ракетную проблему КНДР.
Днем ранее в Южной Корее был принят закон о защите прав жителей КНДР. Власти Южной Кореи также планируют составить список нарушителей прав человека в КНДР по примеру американских ведомств. По мнению южнокорейских экспертов, ракетные пуски могут быть связаны с этими двумя фактами.
В конце августа КНДР провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Японском море. По данным южнокорейских и американских военных, ракета преодолела расстояние 480-500 км и упала в море.