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СМИ: Пентагон поддержал предложение о сборке истребителей F-18 и F-16 в Индии

Международная панорама
5 сентября, 9:29 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Эти предложения сулят большие инвестиции в создание производственных линий, что даст мощный импульс для развития индийского авиасектора, отмечают аналитики
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© EPA/JIM HOLLANDER

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Пентагон поддержал предложение американских компаний Boeing и Lockheed Martin о производстве истребителей F-18 и F-16 в Индии.

Об этом сообщила газета Hindustan Times.

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По информации правительственного источника издания, "предложения по организации сборки истребителей F-18 и F-16 в рамках госпрограммы "Делай в Индии", предполагающие, в том числе, передачу технологий и лицензий, были переданы министром обороны США Эштоном Картером индийскому коллеге Манохарe Паррикару в ходе визита последнего в США на прошлой неделе".

В частности, компания Boeing выразила готовность собирать в Индии двухмоторный истребитель F/A 18 Super Hornet стоимостью около $100 млн, в то время как Lockheed Martin заинтересован в сборке одномоторного F16 Super Viper по цене $70 млн с передачей технологий и лицензий. Как отмечают эксперты, "эти предложения сулят очень большие инвестиции в создание производственных линий, которые, с учетом обещанной американской стороной передачей технологий и лицензий, дадут мощный импульс для развития авиационного сектора в Индии".

Как отмечает источник, "Нью-Дели доволен решением Пентагона, однако следует учесть, что сначала департамент торговли и Госдеп США должны совместными усилиями добиться выдачи специальных разрешений на передачу лицензий и технологий".

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