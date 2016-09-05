СМИ: Пентагон поддержал предложение о сборке истребителей F-18 и F-16 в Индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Пентагон поддержал предложение американских компаний Boeing и Lockheed Martin о производстве истребителей F-18 и F-16 в Индии.
Об этом сообщила газета Hindustan Times.
По информации правительственного источника издания, "предложения по организации сборки истребителей F-18 и F-16 в рамках госпрограммы "Делай в Индии", предполагающие, в том числе, передачу технологий и лицензий, были переданы министром обороны США Эштоном Картером индийскому коллеге Манохарe Паррикару в ходе визита последнего в США на прошлой неделе".
В частности, компания Boeing выразила готовность собирать в Индии двухмоторный истребитель F/A 18 Super Hornet стоимостью около $100 млн, в то время как Lockheed Martin заинтересован в сборке одномоторного F16 Super Viper по цене $70 млн с передачей технологий и лицензий. Как отмечают эксперты, "эти предложения сулят очень большие инвестиции в создание производственных линий, которые, с учетом обещанной американской стороной передачей технологий и лицензий, дадут мощный импульс для развития авиационного сектора в Индии".
Как отмечает источник, "Нью-Дели доволен решением Пентагона, однако следует учесть, что сначала департамент торговли и Госдеп США должны совместными усилиями добиться выдачи специальных разрешений на передачу лицензий и технологий".