Олланд: саммит "нормандской четверки" может состояться в ближайшие недели

ПАРИЖ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Новая встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), посвященная вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, может состояться в ближайшие недели. Об этом заявил на своей странице в Facebook президент Франции Франсуа Олланд.

По его словам, применительно к украинскому кризису Франция по-прежнему сохраняет приверженность нормандскому формату. "На Украине мы должны продолжить минский процесс, урегулировать текущие блокирующие моменты, в частности, связанные с введением особого статуса, ситуацией с безопасностью и отсутствием доверия между сторонами. Мы условились организовать в ближайшие недели саммит с участием Германии, Франции, России и Украины", - написал французский президент.

С этим заявлением глава республики выступил по итогам состоявшегося в воскресенья в Китае саммита "Группы двадцати" (G20). "Темой G20, - напомнил он, - является экономический рост и мировая торговля, однако если мы не урегулируем конфликты в мире и их последствия (нищета, беженцы и очаги напряженности), то мировая экономика ощутит на себе этот результат. Это же послание я передал Владимиру Путину, президенту Российской Федерации - во время нашей беседы я также напомнил о важности сделать все возможное, чтобы найти политическое решение на Украине и в Сирии".

"Нормандская четверка"

Еще в начале августа речь шла о проведении в Ханчжоу встречи в "нормандском" формате между лидерами России, Украины, Франции и Германии. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал 8 августа, что Россия готова поддержать эту инициативу, выдвинутую Киевом, если согласятся Германия и Франция, а также если Китай как страна, принимающая форум, предоставит площадку для переговоров.

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Однако 10 августа ФСБ России сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины. В этой связи президент РФ Владимир Путин заявил, что считает бессмысленным проводить саммит в "нормандском" формате в этих условиях.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялось несколько встреч на высшем и министерском уровнях.