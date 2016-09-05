Правительство Украины не планирует сокращать расходы бюджета-2017

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины не рассматривает вопрос сокращения расходов государственного бюджета на 2017 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня нет оснований говорить о том, что будет проведен секвестр бюджета. Если будут вопросы, то министерство финансов выйдет и скажет, что мы планируем сделать, и пояснит, почему", - сказал он журналистам. Премьер также подчеркнул, что "говорить сейчас о секвестре абсолютно неуместно и таких обсуждений в правительстве нет". "Все будет хорошо с бюджетом", - резюмировал Гройсман.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ведомство вынуждено будет рассмотреть вопрос сокращения расходов бюджета на 2017 год. Более того министр подчеркнул, что в случае "неполучения внешнего финансирования придется идти на чрезвычайно непопулярные решения: секвестр бюджета и другие меры".

Глава украинского минфина также заявил, что будущее сокращение коснется наиболее "неэффективных" статей расходов бюджета, связанных со сферами, "которые больше всего нуждаются в реформировании". В частности, в сфере здравоохранения минфин считает правильным финансировать только качественные медицинские услуги, а не большую площадь медицинских учреждений на Украине, которые зачастую пустуют и разваливаются. Данилюк также заявлял о планах ведомства сэкономить в сфере образования. Учитывая, что Украина тратит на образование большую долю ВВП, чем Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и Польша, власть должна перестать "размазывать" огромное финансирование тонким слоем, а начать улучшать качество", пояснил он.

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