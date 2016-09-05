Полиция Украины отпустила задержанных за поджог здания телеканала "Интер"

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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Украинская полиция отпустила восемь подозреваемых в поджоге здания украинского телеканала "Интер", выписав административные протоколы. Об этом сообщила в понедельник глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.
"Вчера мы задержали восемь человек, на которых были составлены административные протоколы, на сегодня задержанных нет", - заявила она в эфире украинского телеканала NewsOne.
Как отмечал представитель МВД Артем Шевченко, среди задержанных было несколько участников боевых действий в Донбассе.
По словам Деканоидзе, пожар охватил площадь в 60 квадратных метров. При этом за медицинской помощью обратились четыре человека. "Сегодня я буду лично заслушивать отчеты по произошедшему", - заявила глава Нацполиции.
В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляжах установили палатки и скандировали лозунги, обвиняя сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа. Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.
Часть сотрудников успела покинуть строение через центральный выход, остальные укрылись на крыше, откуда их эвакуировали по пожарным лестницам прибывшие спасатели. В результате пожара одна из сотрудниц сломала ногу, а также пострадал оператор.
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что "есть основания для открытия дел по статьям "хулиганство" и "умышленная порча имущества". В то же время он озвучил версию о том, что сотрудники телеканала сами являются организаторами поджога.