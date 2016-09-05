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Жители французского Кале блокировали городское шоссе, протестуя против наплыва мигрантов

Международная панорама
5 сентября, 11:44 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Требуя от властей республики срочно заняться решением этой проблемы, местные фермеры и дальнобойщики устроили блокаду основной автомагистрали на подъездах к городу
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ПАРИЖ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Жители города Кале на севере Франции и его окрестностей проводят в понедельник с утра массовую акцию протеста против присутствия в регионе многочисленных нелегальных мигрантов, пытающихся переправиться в Великобританию. Требуя от властей республики срочно заняться решением этой проблемы, местные фермеры и дальнобойщики устроили блокаду основной автомагистрали на подъездах к городу.

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Акция протеста с участием почти сотни грузовиков и тракторов проходит на трассе А16, которая соединяет парижский регион с Бельгией, проходя на севере Франции через основные порты этого региона - Булонь-сюр-Мер, Кале и Дюнкерк. Протестующие следуют по шоссе по обеим сторонам на минимальной скорости, затрудняя движение транспорта в окрестностях Кале.

В ближайшие часы две колонны должны встретиться в районе объездной рокады Кале, где пройдет митинг. Туда же из центра города уже выдвинулась пешая колонна протестующих численностью порядка 500 человек. Рокада Кале снискала за последние месяцы печальную репутацию главного центра притяжения для нелегальных мигрантов - по ночам они регулярно устраивают там засады, пытаясь попасть на борт грузовиков, следующих в сторону "Евротуннеля" в Великобританию.

Среди участников марша протеста - жители Кале, местные предприниматели и представители муниципальных властей, в том числе мэр города Наташа Бушар, которая требует от правительства конкретных мер для урегулирования ситуации. "Это место - символ, поскольку именно здесь каждую ночь мигранты совершают нападения, разрушают нашу экономику, превращают город в территорию беззакония: от всего этого страдают местные жители - сотни мигрантов уничтожают их имущество, вырубают в садах деревья, чтобы бросить их на дорогу, создавая заграждения для грузовиков. Мы хотим, чтобы был восстановлен общественный порядок, и требуем демонтажа лагеря мигрантов", - заявила Бушар в эфире телеканала БФМ-ТВ.

Мигрантские "джунгли" в Кале

Трущобный поселок на окраине портового города Кале на севере Франции стихийно возник в начале 2000-х годов, когда туда стали массово прибывать незаконные мигранты из стран Африки и Азии. Из этого города, расположенного на берегу пролива Ла-Манш, открывается кратчайший путь в Великобританию, куда и стремятся попасть переселенцы.

Ситуация обострилась с началом миграционного кризиса в Европе в последние годы, когда поток нелегалов в Кале значительно увеличился. По разным оценкам, сейчас в этом палаточном лагере, получившем известность под неформальным названием "джунгли", в крайне стесненных условиях проживают от 6,9 тыс. до 9,1 тыс. мигрантов - по большей части выходцы из Судана, Афганистана и Эритреи. В поисках лучшей доли нелегалы регулярно пытаются переправиться через Ла- Манш на самодельных плавательных средствах, а также через железнодорожный "Евротуннель", что нередко стоит им жизни.

На фоне роста недовольства местных жителей присутствием мигрантов в начале года правительство Франции начало частичный демонтаж "джунглей", которые уже считаются крупнейшим трущобным поселком в стране. К марту была успешно демонтирована южная половина городка. Часть обитателей трущоб переселены в сооруженные на том же месте временные отапливаемые жилища, часть распределены по центрам приема мигрантов в других регионах Франции.

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