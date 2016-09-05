Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тимошенко обвинила "высокие личности" во власти в поджоге телеканала "Интер"

Международная панорама
5 сентября, 15:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС
Лидер фракции "Батькивщины" также отметила рост насилия и бандитизма
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции "Батькивщины" в Верховной раде Юлия Тимошенко обвинила "высокие личности" в украинской власти, которые могут стоять за поджогом телеканала "Интер".

"Понятно, что за поджогом "Интера" стоят достаточно высокие личности. Иначе никто бы этого не допустил, и за 15 минут до того, что произошло, не отозвали бы полицию", - сказала она в понедельник на заседании согласительного совета депутатских групп и фракций.

Смотрите также

МИД РФ призывает "кураторов" Киева дать оценку поджогу в здании телеканала "Интер"
Депутаты Рады потребовали от СБУ проверить деятельность телеканала "Интер"
Порошенко поручил генпрокурору расследовать нападение на телеканал "Интер"
Национальный союз журналистов Украины осудил нападение на "Интер"
Представитель телеканала "Интер": поджог офиса был тщательно спланирован

По ее словам, ситуация в стране дошла до того, что "жгут ключевые телеканалы страны". Как сказала Тимошенко, несмотря на принятые Радой за два года более 700 законов, "уничтожена жизнь каждого украинца, который стал беднее". Она также отметила рост насилия и бандитизма.

В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляжах установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа.

Позднее примерно 15 человек прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Часть сотрудников успели покинуть строение через центральный выход, остальные укрылись на крыше, откуда их эвакуировали по пожарным лестницам прибывшие спасатели. В результате пожара одна из сотрудниц сломала ногу, а также пострадал оператор.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге "Интера", а затем их отпустила, выписав административные протоколы. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что "есть основания для открытия дел по статьям "хулиганство" и "умышленная порча имущества". В то же время он озвучил версию о том, что сотрудники телеканала сами являются организаторами поджога.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Тимошенко, Юлия Владимировна
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашений
2
"Саммит с душой": итоги пресс-конференции Владимира Путина
3
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
4
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
5
Путин: РФ поддерживает позицию КНР в споре по островам в Южно-Китайском море
6
Дебютант КХЛ китайский "Куньлунь" выиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате
7
Источник: несколько высокопоставленных офицеров полиции задержаны в Дагестане
Темы дня
Реклама