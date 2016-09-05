Тимошенко обвинила "высокие личности" во власти в поджоге телеканала "Интер"

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции "Батькивщины" в Верховной раде Юлия Тимошенко обвинила "высокие личности" в украинской власти, которые могут стоять за поджогом телеканала "Интер".

"Понятно, что за поджогом "Интера" стоят достаточно высокие личности. Иначе никто бы этого не допустил, и за 15 минут до того, что произошло, не отозвали бы полицию", - сказала она в понедельник на заседании согласительного совета депутатских групп и фракций.

По ее словам, ситуация в стране дошла до того, что "жгут ключевые телеканалы страны". Как сказала Тимошенко, несмотря на принятые Радой за два года более 700 законов, "уничтожена жизнь каждого украинца, который стал беднее". Она также отметила рост насилия и бандитизма.

В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляжах установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа.

Позднее примерно 15 человек прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Часть сотрудников успели покинуть строение через центральный выход, остальные укрылись на крыше, откуда их эвакуировали по пожарным лестницам прибывшие спасатели. В результате пожара одна из сотрудниц сломала ногу, а также пострадал оператор.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге "Интера", а затем их отпустила, выписав административные протоколы. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что "есть основания для открытия дел по статьям "хулиганство" и "умышленная порча имущества". В то же время он озвучил версию о том, что сотрудники телеканала сами являются организаторами поджога.

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