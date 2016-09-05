AFP: прокуратура Парижа требует передать в суд дело о предвыборных нарушениях Саркози

ПАРИЖ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Прокуратура Парижа настаивает на судебном процессе по делу о нарушениях во время избирательной кампании Николя Саркози на президентских выборах 2012 года во Франции. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

"Прокуратура требует передачу дел всех подследственных в суд", - утверждает источник агентства.

В общей сложности фигурантами по этому делу проходят 14 человек, включая экс-президента Саркози, который сейчас ведет новую избирательную кампанию, претендуя на участие в президентских выборах 2017 года. Решение о дальнейшей судьбе этого досье в ближайшее время должны принять судебные следователи.

Речь идет о так называемом деле Bygmalion, которое оказалось в центре внимания французской юстиции весной 2014 года. Тогда в прессу просочились сведения о том, что одноименное PR-агентство (Bygmalion), через которое проводилась часть средств на избирательный марафон Саркози, завышало расценки за свои услуги и отправляло счета на имя правящей партии, а не избирательного штаба экс-президента. Как установило следствие, завышение расценок было сделано с целью получить средства, выходящие за рамки ограничения на финансирование предвыборной кампании, установленного французским законодательством.

В феврале 2016 года Николя Саркози были предъявлены обвинения в незаконном финансировании своей избирательной кампании. По ряду оценок, сумма проведенных через Bygmalion средств достигает порядка €10-11 млн. Сторона защиты настаивает на том, что лично Саркози ничего не знал о нарушениях и не был в курсе финансовых дел той кампании. Решение о дальнейшей судьбе расследования будет принято не ранее чем через месяц.