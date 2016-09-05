Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: прокуратура Парижа требует передать в суд дело о предвыборных нарушениях Саркози

Международная панорама
5 сентября, 11:56 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Решение о дальнейшей судьбе расследования будет принято не ранее чем через месяц
Материал из 1 страницы
Николя Саркози

Николя Саркози

© EPA/EDDY LEMAISTRE

ПАРИЖ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Прокуратура Парижа настаивает на судебном процессе по делу о нарушениях во время избирательной кампании Николя Саркози на президентских выборах 2012 года во Франции. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Смотрите также
Николя Саркози
Эксперты: Саркози будет непросто стать президентом, но шансы у него пока есть

"Прокуратура требует передачу дел всех подследственных в суд", - утверждает источник агентства.

В общей сложности фигурантами по этому делу проходят 14 человек, включая экс-президента Саркози, который сейчас ведет новую избирательную кампанию, претендуя на участие в президентских выборах 2017 года. Решение о дальнейшей судьбе этого досье в ближайшее время должны принять судебные следователи.

Речь идет о так называемом деле Bygmalion, которое оказалось в центре внимания французской юстиции весной 2014 года. Тогда в прессу просочились сведения о том, что одноименное PR-агентство (Bygmalion), через которое проводилась часть средств на избирательный марафон Саркози, завышало расценки за свои услуги и отправляло счета на имя правящей партии, а не избирательного штаба экс-президента. Как установило следствие, завышение расценок было сделано с целью получить средства, выходящие за рамки ограничения на финансирование предвыборной кампании, установленного французским законодательством.

В феврале 2016 года Николя Саркози были предъявлены обвинения в незаконном финансировании своей избирательной кампании. По ряду оценок, сумма проведенных через Bygmalion средств достигает порядка €10-11 млн. Сторона защиты настаивает на том, что лично Саркози ничего не знал о нарушениях и не был в курсе финансовых дел той кампании. Решение о дальнейшей судьбе расследования будет принято не ранее чем через месяц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Саркози, Николя
Темы
Дело Саркози
Страны
Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
2
Brent подорожала более чем на 5% на фоне соглашения России и Саудовской Аравии
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Путин не считает себя вправе решать, пойдут ли его дочери в политику
5
Центробанк назвал 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
6
Адвокат: оружие при стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга применялось с обеих сторон
7
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
Темы дня
Реклама