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Парубий: панно "Цветущая Социалистическая Украина" в Раде закрыли натяжным потолком

Международная панорама
5 сентября, 12:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС
По словам спикера парламента, это связано с законом о декоммунизации Украины
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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Художественное панно "Цветущая Социалистическая Украина" в Верховной раде было закрыто натяжным потолком в связи с политикой декоммунизации на Украине. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета Рады в преддверии очередной сессии.

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"Летом по моему распоряжению было закрыто панно, где были изображения советского тоталитарного режима - это изменения, которые произошли в нашей формально- организационной работе", - сказал он. Парубий уточнил, что изображение не уничтожено, а просто закрыто с помощью натяжного потолка во исполнения законов по декоммунизации.

Здание Верховной рады, построенное в 1939 году по проекту архитектора Владимира Заболотного, является памятником советской архитектуры. Однако после победы "евромайдана" на Украине, новая власть стала избавляться от всех архитектурных элементов, созданных в советское время. В частности, пятиконечную советскую звезду со шпиля на куполе парламента срезали еще в феврале 2014 года. Позже на этом месте появился трезубец.

Теперь изменения коснулись и внутреннего оформления парламента. Так, главным украшением первого и второго этажей Рады является панно "Цветущая Социалистическая Украина" с изображением серпов и молотов, красных флагов и пятиконечных звезд. Ввиду того, что это символы советского периода истории Украины, власти приняли решение закрыть это изображение.

В мае 2015 года на Украине был принят пакет законов о декоммунизации. В них осуждается коммунистический строй, а также запрещается советская символика. Переименованию подлежат все объекты, названия которых связаны с именами деятелей СССР и носящие названия, упоминающие коммунизм, советскую власть и ее институты: компартию, комсомол, пионерию.

Наиболее резонансным за последние время стало решение депутатов Рады переименовать Днепропетровск в Днепр, Днепродзержинск в Каменское, а Кировоград стал Кропивницким, в честь украинского драматурга Марка Кропивницкого.

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