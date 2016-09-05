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Мороженое для Си Цзиньпина и трап для Обамы: чем запомнился саммит G20

Международная панорама
5 сентября, 15:22 UTC+3
Самые интересные моменты встречи в верхах – в подборке ТАСС
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© Stephen Crowely/Pool Photo via AP

В китайском городе Ханчжоу 4-5 сентября проходил 11-й саммит G20 - неформального объединения крупнейших экономически развитых и развивающихся стран.

Два дня мировые лидеры обсуждали строительство инновационной экономики, развитие торговли и финансов. В центре внимания оказались и непрофильные темы: нестабильность в ряде регионов мира, международный терроризм, изменение климата и другие.

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Лидеры стран G20 провели в ходе саммита множество двусторонних встреч. Переговорная гонка состоялась и у президента России Владимира Путина, который в течение двух дней успел пообщаться с несколькими коллегами, в частности, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Бараком Обамой, президентом Франции Франсуа Олландом, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и другими.

При этом международное мероприятие такого масштаба редко проходит без различных забавных и курьезных случаев. Нынешняя встреча в верхах не стала исключением. Самые интересные моменты саммита "Большой двадцатки" – в подборке ТАСС.

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