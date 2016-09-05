Полиция Литвы расследует антирусский акт вандализма в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Полицией столицы Литвы начато следствие по акту вандализма в общественном месте, носившего антирусский характер.

Об этом сообщил Вильнюсский комиссариат полиции.

"Устанавливается круг подозреваемых. Выясняется, нет ли на данной территории камер видеонаблюдения, записи с которых помогли бы прояснить обстоятельства инцидента", - отметили стражи порядка.

На улица Русу, то есть Русская, ведущей в Старом городе к православному храму, в воскресенье при участии мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса была открыта табличка с названием улицы на русском языке. Такая же церемония состоялась на улице Варшувос - Варшавской, на которой появилось ее название на польском языке. Однако уже через несколько часов русская табличка была замазана коричневой краской.

Официальные власти поспешили осудить вандалов. "Очень досадно и грустно видеть такое поведение", - отметил министр иностранных дел Линас Линкявичюс. По его словам, истинный патриотизм "должен в первую очередь соотноситься с терпимостью и толерантностью". По мнению главы МИД, "большим шагом вперед" является "уже то, что нам всем одинаково стыдно за данное действие". Мэр Вильнюса, в свою очередь, осудил "того человека или группу лиц, которым, к сожалению, свойственны неуважение к другим и неполноценность".

Названия на других языках в Вильнюсе есть еще в двух местах: на улице Исландиёс, где оно - на исландском (Исландия первой 25 дет назад признала независимость Литвы), и на площади Вашингтоно - на английском. Мэрия планирует установить иноязычные таблички на улицах Жиду (Еврейская), Вокечю (Немецкая) и Тоторю (Татарская).