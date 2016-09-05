Сейм Польши не поддержал отставку спикера, которой добивалась оппозиция

ВАРШАВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Нижняя палата парламента Польши (Сейм) выступила против отставки спикера Марка Кухчиньского, которой добивалась оппозиция. Против данной инициативы проголосовали в понедельник 234 депутата, поддержали 169, при этом 28 воздержались.

Крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа" требовала отставки спикера Сейма, так как он якобы "затыкает рот оппозиции и не позволяет задавать вопросы во время дебатов". "Платформу" поддержали также представленные в парламенте "Новочесна" и Польская крестьянская партия.

Инициатива оппозиции была обречена на провал, так как Кухчиньский является видным членом правящей в Польше партии "Закон и справедливость", которая располагает большинством голосов в Сейме.