Сейм Польши не поддержал отставку спикера, которой добивалась оппозиция

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ВАРШАВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Нижняя палата парламента Польши (Сейм) выступила против отставки спикера Марка Кухчиньского, которой добивалась оппозиция. Против данной инициативы проголосовали в понедельник 234 депутата, поддержали 169, при этом 28 воздержались.
Крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа" требовала отставки спикера Сейма, так как он якобы "затыкает рот оппозиции и не позволяет задавать вопросы во время дебатов". "Платформу" поддержали также представленные в парламенте "Новочесна" и Польская крестьянская партия.
Инициатива оппозиции была обречена на провал, так как Кухчиньский является видным членом правящей в Польше партии "Закон и справедливость", которая располагает большинством голосов в Сейме.