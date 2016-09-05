Национальный союз журналистов Украины осудил нападение на "Интер"

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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил нападение на телеканал "Интер", которое произошло в воскресенье 4 сентября.
"В последнее время актуализировался вопрос внешнего воздействия на информационную политику. Но в стране есть регулятор - Национальный совет по вопросам телерадиовещания, есть правоохранительные службы, которые должны эффективно реагировать на нарушения законов телеканалом, если они имеют место", - приводит слова первого секретаря НСЖУ Сергей Томиленко пресс-служба Союза.
Томиленко отметил, что произошедшее с "Интером" снова "поднимает вопрос защиты журналистов от насилия, которую должны обеспечивать сотрудники силовых ведомств". Также представитель НСЖУ осудил "откровенное злорадство, которое демонстрируют отдельные журналисты, обсуждая погром на телеканале".
В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий телеканала "Интер" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляжах установили палатки и скандировали лозунги, обвиняя сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа. Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.
Украинской полицией были задержаны восемь подозреваемых в поджоге "Интера", затем их отпустили, выписав административные протоколы. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк озвучил версию, что сотрудники телеканала сами являются организаторами поджога.
В данный момент несколько десятков протестующих объявили бессрочную акцию, блокируя вход в здание телеканала. Радикально настроенные лица, среди которых представители батальонов "Донбасс", "Айдар", "Святая Мария", стали подвозить к нему шины, выкрикивая намерения поджечь уже центральное здание канала. Они оставляют оскорбительные надписи на заборе вокруг "Интера", обвиняя канал в пророссийских взглядах.