Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель: Путин может повлиять на установление перемирия в Алеппо

Международная панорама
5 сентября, 14:31 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС
"Это крайне необходимо. Я это четко дала понять в ходе переговоров", - сказала канцлер ФРГ
Материал из 1 страницы
Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA/NICOLAS ASFOURI

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что президент России Владимир Путин может повлиять на установление перемирия в Алеппо для обеспечения гуманитарной помощью мирного населения. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Я думаю, что президент России Владимир Путин имеет большое влияние в том, что касается перемирия или временного прекращения боевых действий для обеспечения гуманитарной помощью жителей Алеппо. Это крайне необходимо. Я это четко дала понять в ходе переговоров", - сказала она.

"Идут активные переговоры между США и РФ, и я надеюсь, что они в скором времени приведут к результату. Нам необходимо более продолжительное перемирие", - отметила Меркель. "Над этим идет работа. Время не терпит", - добавила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Саммит G20 Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Персоны
Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама