Меркель: Путин может повлиять на установление перемирия в Алеппо

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что президент России Владимир Путин может повлиять на установление перемирия в Алеппо для обеспечения гуманитарной помощью мирного населения. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита G20.
"Я думаю, что президент России Владимир Путин имеет большое влияние в том, что касается перемирия или временного прекращения боевых действий для обеспечения гуманитарной помощью жителей Алеппо. Это крайне необходимо. Я это четко дала понять в ходе переговоров", - сказала она.
"Идут активные переговоры между США и РФ, и я надеюсь, что они в скором времени приведут к результату. Нам необходимо более продолжительное перемирие", - отметила Меркель. "Над этим идет работа. Время не терпит", - добавила она.