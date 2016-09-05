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Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части

Международная панорама
5 сентября, 14:44 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 5, сентября. /ТАСС
Также отмечается, что группа по заданию зарубежных террористов намеревалась совершить масштабные теракты в Москве по примеру "парижских событий" в ноябре 2015 года
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АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Задержанные летом этого года в Казахстане несколько групп радикалов планировали угон самолета для совершения террористического акта и нападение на российскую воинскую часть. Об этом сообщил в понедельник Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

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По данным представителя штаба антитеррористического центра КНБ Сакена Мынбаева, группа радикалов в Алма-Атинской области намеревалась совершить вооруженные нападения на воинские части пограничной службы и Министерства обороны, высокопоставленных сотрудников силовых структур и представителей Духовного управления мусульман Казахстана. "18 августа задержаны гражданин Киргизии и двое ранее судимых за уголовные преступления наших соотечественников, - отметил он. - Для достижения большего резонанса ими рассматривались варианты проведения терактов в местах массового скопления людей. Кроме того, они проводили разведку аэропорта Талдыкорган, изучали возможность угона гражданского или военного самолета для совершения резонансного террористического акта по аналогии с нападениями 11 сентября 2001 года в США".

"Еще одна террористическая группа по заданию зарубежных террористов намеревалась совершить масштабные акты терроризма в Москве и на территории Казахстана по примеру "парижских событий" в ноябре 2015 года. В феврале пять человек из состава этой группировки задержаны в нашей столице и в последующем осуждены за участие в террористической деятельности. Среди них - граждане Казахстана, России и Таджикистана", - сказал Мынбаев.

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КНБ Казахстана также отмечает, что "в июне в Карагандинской области пресечена деятельность двух связанных с собой групп радикальных лиц. Общая координация осуществлялась из-за рубежа казахстанскими боевиками". Среди выбранных целей для террористической атаки рассматривалась российская воинская часть около Балхаша.

В результате специальной операции указанные планы террористов сорваны, арестованы восемь человек, еще один совершил самоподрыв при задержании.

По данным ведомства, в отношении задержанных ведется досудебное расследование по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Создание и участие в деятельности террористической группы", "Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Незаконное изготовления оружия" УК Казахстана.

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