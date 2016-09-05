Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашений

Международная панорама
5 сентября, 15:04 UTC+3
Важно, чтобы в ближайшие недели все стороны использовали имеющиеся возможности для завершения выработки договоренностей, подчеркнул президент
Материал из 1 страницы
Президент США Барак Обама

Президент США Барак Обама

© AP Photo/Carolyn Kaster

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. США не снимут санкций в отношении России, пока не будут выполнены минские соглашения.

Об этом заявил президент США Барак Обама на пресс-конференции на полях саммита стран "Большой двадцатки".

Смотрите также
США внесли в санкционный список дочерние структуры "Газпрома" и "Мостотрест"

"Мы также обсуждали Украину. Я ясно дал понять, что пока не будут выполнены минские соглашения, США не снимут санкции, - сказал он. - Важно, чтобы обе стороны в ближайшие недели пришли к соглашению, определили последовательность, при которой этот документ был бы реализован".

По словам президента, урегулирование конфликта требует выполнения минских соглашений, "которые пока не выполнены". "Важно, чтобы в ближайшие недели все стороны использовали имеющиеся возможности для завершения выработки договоренностей и определили последовательность того, как этот документ будет претворяться в жизнь", - сказал президент. Обама отметил, что в ближайшие недели потребуется "активизация усилий" по реализации минских договоренностей. Продолжающиеся в этом направлении переговоры он охарактеризовал как "конструктивные, но незавершенные".

1 сентября правительство США  в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные.

Смотрите также

Лавров: санкции против России во многом связаны с пропагандой
Путин: способность РФ дать отпор санкциям - показатель высокого уровня развития страны
Клинцевич: расширение санкций США против России - сигнал партнерам в ЕС

Список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями. Перечень тех, на кого распространяются секторальные санкции, расширен, в частности, за счет целого ряда дочерних структур ПАО "Газпром".

Министерство финансов США пояснило, что США расширяют санкции, чтобы содействовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. В сообщении ведомства уточняется, что обновление американского "черного списка" следует за "недавним расширением секторальных санкций Европейского союза", оно призвано также показать, что Вашингтон и Брюссель сохраняют "единство в противодействии действиям России на Украине".

Реакция Москвы

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом не раз подчеркивал, что Москва "с глубоким непониманием продолжает относиться к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализацией минских договоренностей".

Смотрите также
Алексей Лихачев
Лихачев: расширение санкций в отношении России вызывает сожаление

По его словам, "достаточно нелогично и абсурдно выглядят заявления, что санкции могут быть сняты со временем только после реализации минских договоренностей".

Комментируя расширение санкций, Песков напомнил, что в таких случаях действует принцип взаимности. Пресс-секретарь президента отметил, что санкционная риторика - тупиковый путь.

"Мы не ведем разговор о санкциях", - сказал Песков. "Мы не считаем подобную риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем", - добавил он.

Смотрите также
Все санкции Запада против России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине Санкции в отношении России
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама