Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашений

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. США не снимут санкций в отношении России, пока не будут выполнены минские соглашения.
Об этом заявил президент США Барак Обама на пресс-конференции на полях саммита стран "Большой двадцатки".
"Мы также обсуждали Украину. Я ясно дал понять, что пока не будут выполнены минские соглашения, США не снимут санкции, - сказал он. - Важно, чтобы обе стороны в ближайшие недели пришли к соглашению, определили последовательность, при которой этот документ был бы реализован".
По словам президента, урегулирование конфликта требует выполнения минских соглашений, "которые пока не выполнены". "Важно, чтобы в ближайшие недели все стороны использовали имеющиеся возможности для завершения выработки договоренностей и определили последовательность того, как этот документ будет претворяться в жизнь", - сказал президент. Обама отметил, что в ближайшие недели потребуется "активизация усилий" по реализации минских договоренностей. Продолжающиеся в этом направлении переговоры он охарактеризовал как "конструктивные, но незавершенные".
1 сентября правительство США в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные.
Список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями. Перечень тех, на кого распространяются секторальные санкции, расширен, в частности, за счет целого ряда дочерних структур ПАО "Газпром".
Министерство финансов США пояснило, что США расширяют санкции, чтобы содействовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. В сообщении ведомства уточняется, что обновление американского "черного списка" следует за "недавним расширением секторальных санкций Европейского союза", оно призвано также показать, что Вашингтон и Брюссель сохраняют "единство в противодействии действиям России на Украине".
Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом не раз подчеркивал, что Москва "с глубоким непониманием продолжает относиться к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализацией минских договоренностей".
По его словам, "достаточно нелогично и абсурдно выглядят заявления, что санкции могут быть сняты со временем только после реализации минских договоренностей".
Комментируя расширение санкций, Песков напомнил, что в таких случаях действует принцип взаимности. Пресс-секретарь президента отметил, что санкционная риторика - тупиковый путь.
"Мы не ведем разговор о санкциях", - сказал Песков. "Мы не считаем подобную риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем", - добавил он.