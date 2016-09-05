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СМИ: президент Филиппин объявил в стране чрезвычайное положение

Международная панорама
5 сентября, 15:42 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 5, сентября. /ТАСС
Армия проводит крупномасштабную войсковую операцию по ликвидации террористической группировки "Абу Сайяф"
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© AP Photo/Aaron Favila

СИНГАПУР, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил в стране режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на президентский дворец Малаканьанг.

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Как отмечает агентство, "режим вступает в силу сегодня и сохранится до тех пор, пока не будет отменен президентом".

В пятницу, 2 сентября, около городского рынка в городе Давао произошел взрыв, в результате которого 14 человек погибли, еще около 70 получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла на себя действующая на юге страны террористическая группировка "Абу Сайяф", в настоящее время ведется крупномасштабная войсковая операция по ее ликвидации. Между тем полиция не исключает, что за взрывом могут стоять и крупные наркокартели, жесткую борьбу с которыми развернул недавно президент.

О группировке

"Абу Сайяф", которую считают филиппинской ячейкой международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), - малочисленная, но наиболее агрессивно настроенная по отношению к манильской администрации повстанческая группировка исламского толка. Образованная в начале 1990-х годов, она изначально преследовала сепаратистские цели, заявляя о намерении бороться за создание исламского государства на юге страны.

Однако впоследствии эти лозунги отошли на второй план, и "Абу Сайяф" фактически превратилась в банду, промышляющую похищением заложников ради получения выкупа.

На счету этого бандформирования, которое в мире причисляют к международным террористическим организациям, похищения и убийства заложников, десятки крупнейших терактов, произошедших на Филиппинах за последние годы.

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