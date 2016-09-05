СМИ: президент Филиппин объявил в стране чрезвычайное положение

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СИНГАПУР, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил в стране режим чрезвычайного положения.
Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на президентский дворец Малаканьанг.
Как отмечает агентство, "режим вступает в силу сегодня и сохранится до тех пор, пока не будет отменен президентом".
В пятницу, 2 сентября, около городского рынка в городе Давао произошел взрыв, в результате которого 14 человек погибли, еще около 70 получили ранения.
Ответственность за случившееся взяла на себя действующая на юге страны террористическая группировка "Абу Сайяф", в настоящее время ведется крупномасштабная войсковая операция по ее ликвидации. Между тем полиция не исключает, что за взрывом могут стоять и крупные наркокартели, жесткую борьбу с которыми развернул недавно президент.
"Абу Сайяф", которую считают филиппинской ячейкой международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), - малочисленная, но наиболее агрессивно настроенная по отношению к манильской администрации повстанческая группировка исламского толка. Образованная в начале 1990-х годов, она изначально преследовала сепаратистские цели, заявляя о намерении бороться за создание исламского государства на юге страны.
Однако впоследствии эти лозунги отошли на второй план, и "Абу Сайяф" фактически превратилась в банду, промышляющую похищением заложников ради получения выкупа.
На счету этого бандформирования, которое в мире причисляют к международным террористическим организациям, похищения и убийства заложников, десятки крупнейших терактов, произошедших на Филиппинах за последние годы.