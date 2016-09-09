"Мы думали, началась война": 11 сентября 2001 года глазами очевидца

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. "Это было, как вчера. Мы все думали, что началась война", - делится с ТАСС своими воспоминаниями американка Джоан Стюарт, которой довелось своими глазами видеть, как самолеты таранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

9/11 11 сентября 2001 года в США были совершены крупнейшие в мировой истории теракты, которые унесли жизни почти трех тысяч человек. Два пассажирских самолета Boeing 767 врезались в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий самолет, Boeing 757, рухнул на здание министерства обороны США в Вашингтоне, а четвертый, также Boeing 757, упал в 80 милях от города Питсбурга. Самолеты принадлежали авиакомпаниям American Airlines и United Airlines и были угнаны террористами-смертниками. Личности всех 19 террористов были установлены - это граждане Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ливана. Они были связаны с террористической организацией "Аль-Каида", находились в США на законных основаниях, а некоторые из них прошли обучение в американских летных школах.

"Все было, как обычно"

Я этот день помню, как будто это было вчера, абсолютно. Для Америки, которая никогда (на своей территории в современной истории) не воевала, не переносила голод и разруху, это был первый тревожный звонок. Это был удар ниже пояса.

Для меня этот день начинался совершенно обыкновенно, как говорится, ничего не предвещало... Наша фармацевтическая компания GlaxoSmithKline только-только купила другую компанию, базировавшуюся в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), на берегу Гудзона, прямо напротив южной части Манхэттена. Вид оттуда (на Манхэттен) открывался просто сумасшедший. Мне в этот день было надо ехать именно туда (в фирму в Джерси-Сити), потому что только там были приборы для нужных экспериментов.

Наша лаборатория была на седьмом этаже, а кафетерий - на четвертом. Обычно, приезжая туда, я брала чашечку кофе и вставала перед окном. И в тот день все было, как обычно. Я приехала к девяти утра, зашла в кафетерий, стою, любуюсь, день выдался ясный, настроение было прекрасное.

И вдруг смотрю - летит самолет. У меня еще мелькнула мысль, почему он летит так низко. Вертолеты летают над Манхэттеном низко, это нормально, так как многие приезжие берут туры на вертолетах. И он (самолет) плавно-плавно врезается в первую башню. Первой моей мыслью было - снимают фильм и это какой-то невероятный спецэффект. Я стою с чашкой кофе у окна, а в голове полный сумбур - вообще не понимаю, что происходит. Пламени в небоскребе видно не было, только огромный столб пыли.

"Началась суматоха и паника"

Кожей ощущаю, как сзади меня собирается толпа, поднимается ропот. Начинаются суматоха и паника - американцы вообще бывают страшными паникерами. Где-то минут пятнадцать мы все стояли, как завороженные. Первая башня уже начала оседать, и тут другой самолет врезался во вторую башню. Тут все вообще начали в панике бегать, а я стою у окна, оторваться взглядом не могу, будто прилипла. Держу эту несчастную чашечку кофе, из которой не отпила ни глотка.

В GlaxoSmithKline безопасность поставлена очень хорошо. Охрана начала срочно отправлять весь персонал по домам. Охранники предупреждали, что те, кто живет на Манхэттене, туда попасть не смогут. Таким оставалось снимать гостиницу или оставаться у друзей. Америка - страна индивидуалистов. Никто здесь не решает чужие проблемы, каждый решает свои проблемы сам. Я в то время только-только переехала из Бруклина (район Нью-Йорка) в Нью-Джерси, на моей машине все еще висели номерные знаки Нью-Йорка. Помню, как меня по дороге домой на север штата Нью-Джерси постоянно останавливали полицейские. Они (видя номера Нью-Йорка на машине) каждый раз принимались разъяснять, что мне не следует ехать в Нью-Йорк. Полиции было видимо-невидимо, как на параде.

"Многие не могли дозвониться до близких"

Не успела приехать домой, как начались звонки по телефону. Это были мои сотрудники, которые жили в Нью-Йорке и просились ко мне перекантоваться. В общем у меня собралась куча народа, человек семь, если память не изменяет. Кто-то страшно переживал за своих близких. У одной моей сотрудницы муж работал программистом на 34-й улице (в нижней части Манхэттена), у другой - племянник в "близнецах". Она так вообще лежала в припадке, я ее отпаивала лекарствами.

Многие не могли дозвониться до близких. Ведь на "близнецах" стояли главные вышки сотовой связи, соответственно, когда башни обрушились, сотовая связь "рухнула" у половины Нью-Йорка и Нью-Джерси. Мне дозванивались только те, у кого работали стационарные и мобильные телефоны, "завязанные" на другие вышки. Например, мы смогли дозвониться до нашего начальника в GlaxoSmithKline, а он не мог дозвониться до своей жены, работавшей в одной из финансовых компаний в ВТЦ.

Галерея 10 фото Галерея © AP Photo/Michel Euler 10 крупнейших терактов в мире

Спустя два дня выяснилось, что супруга начальника находилась на нижнем этаже высотки и чудом успела вовремя выбежать и спастись. Племянник сотрудницы тоже выжил. Молодой парень только что окончил колледж и накануне с друзьями напился. 11 сентября он проспал и ехал на работу на такси только к десяти утра... Его такси остановили на FDR (автотрасса имени 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта, проложенная вдоль восточной набережной Манхэттена), где он весь день и простоял.

На Манхэттене, естественно, деловую активность парализовало. Все магазины и офисные здания закрылись, сотрудников уводили в северную часть Манхэттена подальше от "близнецов". Весь Манхэттен в тот день шел. У моей сотрудницы сын учился в школе, расположенной в двух зданиях от ВТЦ. Школьников эвакуировали через подвальные помещения, многие здания были старыми, ветхими и могли обрушиться в любой момент.

Помнится, у матери был давний знакомый по имени Лев. Он мальчиком пережил блокаду Ленинграда и многое что еще, а в 1970-х перебрался в США. Ему было лет 70, работал он архитектором, в башне, которая обрушилась второй. Вот Лев рассказывал, что жизнь научила его никому не доверять. И это его спасло 11 сентября. Когда самолет таранил первую башню, Лев взял с собой сотрудницу, которая находилась в положении, и вместе с ней стал спускаться по лестнице с 56-го этажа (лифты не работали). Их встречают пожарные и говорят, мол, ситуация под контролем, возвращайтесь на свои места. Лев рассказывал, что послал их куда подальше и продолжал спускаться по лестнице. Им с беременной сотрудницей удалось добраться до выхода, когда второй самолет врезался в их высотку. В общем им удалось спастись. После этого Лев впал в состояние, схожее с комой, и пришел в себя, когда неведомым образом оказался в Нью-Джерси. То ли, поддавшись стадному чувству, добрел с толпой до паромов, то ли еще как-то - он точно не помнит.

"Мы практически не спали"

Ночь, конечно, выдалась еще та. Мы практически не спали и не отрывались от телевизора, но по новостям было трудно что-либо точно понять. По телевизору только констатировали факты, выводов никто никаких не делал. Тем более, что были еще два самолета, которые упали на здание Пентагона и в штате Пенсильвания. Мы не знали, сколько их там будет всего этих самолетов. Утром позвонили узнать, выходить на работу или нет. Нам сказали, чтобы мы поступали по своему усмотрению. Мы еще половину дня просидели у меня дома, коллеги, наконец, дозвонились до своих, выяснили, что все в порядке. Потом постепенно стали разъезжаться по домам.

В этой стране люди приходят в себя от пережитого шока сравнительно быстро. Если спасся сам, то, значит, все в порядке, надо двигаться вперед, жить дальше. Но происшедшее никогда не забудем. Раз в год (в очередную годовщину) замрем со всей страной и отдадим дань памяти погибших. Я считаю, что Америка - могущественная страна, способная все урегулировать и держать под контролем по крайней мере внутри страны.

Но это уже будет потом. А тогда поражало, что пожарные и полицейские были сами по себе настолько растеряны, что не понимали, что делать, куда бежать и кого спасать. Остается загадкой, почему они гнали наверх людей, спускавшихся вниз (во второй башне ВТЦ). Может, полагали, что два раза снаряд в одну воронку не попадет...