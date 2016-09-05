Посольство США на Украине об "Интере": любая физическая атака на СМИ недопустима

Глава "Т Плюс" и совладелец "Реновы" задержаны по подозрению в даче многомиллионной взяткиПроисшествия 5 сентября, 17:37
Песков: тема участия в приватизации не затрагивалась на переговорах с руководством КНРЭкономика и бизнес 5 сентября, 17:35
СК: ролики блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, содержат признаки экстремизмаПроисшествия 5 сентября, 17:32
Путин во вторник поедет в Самарканд, чтобы "поклониться памяти" КаримоваПолитика 5 сентября, 17:24
Путин: цена на нефть должна быть справедливой, может быть, чуть выше, чем сейчасЭкономика и бизнес 5 сентября, 17:14
Следствие установило личность стрелка, причастного к смерти двух человек в ЕкатеринбургеПроисшествия 5 сентября, 17:13
Кабмин выделил 718 млн руб. на ликвидацию последствий ЧС в ПриморьеПроисшествия 5 сентября, 17:13
Путин: РФ и Япония в вопросе заключения мирного договора не должны искать "красные линии"Политика 5 сентября, 16:58
Путин: отношения РФ и Турции восстанавливаются, хотя и не так быстро, как хочет АнкараМеждународная панорама 5 сентября, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Посольство США на Украине назвало нападение на телеканал "Интер" неприемлемым.
"Любое физическое нападение на СМИ неприемлемо. Мы поддерживаем усилия по расследованию поджога "Интера", внимательно следим за его ходом", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа. Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.
Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, затем их отпустили, выписав административные протоколы.
В настоящее время несколько десятков протестующих блокируют вход в здание телеканала. Радикально настроенные лица, среди которых представители батальонов "Донбасс", "Айдар", "Святая Мария", стали подвозить к зданию "Интера" шины, выкрикивая намерения вновь поджечь уже центральное здание. Как отмечает украинский телеканал Newsone, акция протеста является хорошо организованной, так как участникам подвозят воду и комплексные обеды. Протестующие объявили свою акцию протеста бессрочной, заявив, что к вечеру их будет больше тысячи.