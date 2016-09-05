Посольство США на Украине об "Интере": любая физическая атака на СМИ недопустима

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Посольство США на Украине назвало нападение на телеканал "Интер" неприемлемым.

"Любое физическое нападение на СМИ неприемлемо. Мы поддерживаем усилия по расследованию поджога "Интера", внимательно следим за его ходом", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа. Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, затем их отпустили, выписав административные протоколы.

В настоящее время несколько десятков протестующих блокируют вход в здание телеканала. Радикально настроенные лица, среди которых представители батальонов "Донбасс", "Айдар", "Святая Мария", стали подвозить к зданию "Интера" шины, выкрикивая намерения вновь поджечь уже центральное здание. Как отмечает украинский телеканал Newsone, акция протеста является хорошо организованной, так как участникам подвозят воду и комплексные обеды. Протестующие объявили свою акцию протеста бессрочной, заявив, что к вечеру их будет больше тысячи.