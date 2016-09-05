СБУ допустила делегацию ООН во все помещения управления во Львове

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Делегация Подкомитета ООН по недопущению пыток начала свою инспекционную поездку на Украину с осмотра всех помещений следственного отдела Службы безопасности Украины (СБУ) во Львове. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Делегация Подкомитета ООН по недопущению пыток осмотрела во Львове корпус следственного отдела СБУ на улице Степана Бандеры", - говорится в сообщении. В пресс- службе подчеркнули, что "представители ООН получили доступ к тем помещениям следственного отдела, которые они пожелали посетить, и осмотрели, где проводятся процессуальные и следственные действия".

Делегация также ознакомилась с порядком проведения процессуальных действий по задержанию лиц, следственных действий в пределах помещений следственного отдела с задержанными и лицами, содержащихся под стражей, ознакомились с журналами учета посетителей корпуса следственного отдела, регистрации прибытия и убытия, взятых под стражу.

Как отметил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, работа миссии проходит в нормальном режиме, делегация ознакомилась со всеми документам, доступ к которым разрешен украинским законодательством.

31 августа в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что делегация Подкомитета ООН по предупреждению пыток (ППП) с 5 по 9 сентября вновь побывает на Украине. Эксперты вернулись на Украину "в рамках возобновления визита, который они прервали в мае", когда миссия не получила доступа в ряд мест содержания под стражей, находящихся в ведении СБУ. Решение о возобновлении инспекции было принято "в результате конструктивных переговоров" с Киевом. Цель поездки состоит в изучении положения дел в сфере предупреждения пыток и жестокого обращения, пояснили в ООН.